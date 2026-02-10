Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Cận Tết, hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk viết 'tâm thư' mong được chi trả tiền phụ cấp nghề

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi hàng loạt đơn vị tại tỉnh Đắk Lắk bị yêu cầu thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền chi thừa, hàng ngàn giáo viên lại đang mòn mỏi ngóng chờ khoản phụ cấp ưu đãi nghề bị chi trả thiếu suốt nhiều năm.

img-2023.jpg
Nhiều giáo viên viết "tâm thư" mong muốn được UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) chi trả phụ cấp ưu đãi nghề.

Liên quan đến những lùm xùm trong việc chi trả chế độ cho nhà giáo, ngày 10/2, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, kết luận thanh tra đột xuất vào tháng 4/2025 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra một nghịch lý khó tin. Trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024, có tới 13 đơn vị cấp huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chi thừa quy định hơn 125 tỷ đồng, buộc phải thu hồi và kiểm điểm trách nhiệm.

Thế nhưng, nhiều giáo viên trực tiếp giảng dạy tại 38 ngôi trường thuộc 7 xã, phường gồm: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Xuân và Ea Tam lại bị chi trả thiếu tổng cộng hơn 30,4 tỷ đồng. Trước việc quyền lợi sát sườn bị "bỏ quên", hàng ngàn giáo viên đã cùng ký tên vào "tâm thư" gửi các cơ quan chức năng với mong muốn sớm nhận được số tiền bồi hoàn để ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết đang cận kề.

Phản hồi về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để rà soát. Hiện Sở đã yêu cầu UBND các xã, phường có tên trong danh sách chậm chi trả phải hoàn tất báo cáo tổng hợp trước ngày 27/2 để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm.

Hồ Nam
#Giáo viên #Phụ cấp #Tâm thư #Nghịch lý #Đắk Lăk #Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục