Gia Lai hoàn tất chi trả 3.194 tỉ đồng cho cán bộ theo chế độ 178

TPO - Đến nay Gia Lai đã hoàn tất việc chi trả chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nghỉ công tác theo chế độ 178 của tỉnh, tổng số tiền 3.194 tỉ đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ngày 10/10, ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai xác nhận, đến nay đã hoàn tất việc chi trả chế độ chính sách cho 3.364 cán bộ nghỉ công tác theo nghị định 178 của tỉnh, tổng số tiền 3.194 tỉ đồng.

Như vậy, đến nay tỉnh Gia Lai đã hoàn tất 100% việc chi trả chính sách 178 cho toàn bộ cán bộ trong diện được thụ hưởng.

Trước đó, đầu tháng 9/2025, việc chi trả chế độ theo chính sách 178 cho cán bộ tỉnh Gia Lai bị đình trệ khiến nhiều cán bộ trong diện thụ hưởng lo lắng. Theo đó, khi đã giải ngân được khoảng 23%, Kho bạc Nhà nước khu vực XV đột ngột dừng chi trả với lý do chờ hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng.

Trước tình hình này, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã họp, yêu cầu Kho bạc tiếp tục thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ; UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đôn đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách trên.