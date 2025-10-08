Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Một người bị lừa toàn bộ số tiền được hưởng chế độ 178

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi nhắm vào người nghỉ hưu được hưởng chính sách hỗ trợ 178.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây, ông Thanh (trú tại Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ số 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, đang hướng dẫn ông làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thanh toán tiền lương hưu. Đối tượng đề nghị ông kết bạn Zalo với tài khoản có tên hiển thị Mạnh Hải để được hỗ trợ trực tuyến.

Sau khi kết nối, đối tượng hướng dẫn ông Thanh đăng nhập ứng dụng VNeID và VssID trên điện thoại, rồi gửi hình ảnh giả mạo có tiêu đề “Bảo hiểm điện tử”, trong đó gắn mã QR và logo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu ông sử dụng một điện thoại khác gọi video qua Zalo để được hướng dẫn thao tác nhận lương hưu qua ngân hàng.

lua-dao.jpg
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí.

Kẻ lừa đảo sau đó nói sẽ có “trưởng phòng” gọi điện tiếp để hoàn tất hồ sơ. Ngay sau đó, một đối tượng khác dùng số 0813.577.496, tên hiển thị Trần Phú Sơn, tiếp tục liên hệ qua Zalo. Đối tượng này yêu cầu ông Thanh chuyển toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của mình vào một tài khoản cố định để “xác minh và hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ”. Đồng thời, đối tượng tên Sơn gọi video hướng dẫn ông thao tác chuyển tiền trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng.

Tin tưởng là thủ tục thật, ông Thanh làm theo hướng dẫn. Sau đó, ông phát hiện toàn bộ số tiền trong các tài khoản của mình đã bị chuyển sang tài khoản khác không rõ nguyên nhân. Đây là toàn bộ khoản tiền Nhà nước hỗ trợ ông nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an điều tra, truy vết đối tượng.

lua-dao-1.jpg
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hay mạng xã hội.

Theo Cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, có tính chất tinh vi, được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng hướng đến đối tượng nghỉ hưu được hưởng hỗ trợ một khoản tiền nhất định. Đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhất là Bảo hiểm xã hội, để gọi điện, kết bạn qua Zalo.

Đối tượng lừa đảo gửi hình ảnh giả mạo có logo, mã QR, văn bản, con dấu nhằm tạo lòng tin; hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các ứng dụng VNeID, VssID và tài khoản ngân hàng trực tuyến, rồi lợi dụng việc chia sẻ màn hình hoặc nhập mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hay mạng xã hội; không quét mã QR, không bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng được gửi qua tin nhắn từ người lạ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Công an, ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước không bao giờ hướng dẫn làm thủ tục hay yêu cầu người dân chuyển tiền xác minh vào tài khoản cá nhân.

Nguyễn Thắng
