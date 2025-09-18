Kết thúc Nghị định 178, người dưới 45 tuổi, muốn nghỉ việc ngay sẽ được hưởng chính sách gì?

TPO - Đối với các trường hợp có tuổi đời dưới 45 tuổi, đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, có nguyện vọng thôi việc sẽ được tạo điều kiện cho đi học nghề cùng nhiều chế độ, chính sách đi kèm khác.

Các trường hợp được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi

Theo quy định, thời điểm cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 được tính đến ngày 1/9. Sau thời điểm này sẽ kết thúc và các trường hợp nghỉ trước tuổi, nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế sẽ thực hiện theo Nghị định 154 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng thực hiện chính sách này là công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ…

Cả nước có 102.378 người đã được nhận tiền chế độ theo Nghị định 178.

Việc tinh giản biên chế được gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về chính sách nghỉ hưu trước tuổi, đối tượng có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí (không bị trừ tỷ lệ lương hưu) còn được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, trong 20 năm đầu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối với những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trong khi đó, với người có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9/2025), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Không đủ điều kiện về hưu trước tuổi sẽ hưởng chính sách gì?

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay thì được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, trường hợp nghỉ việc ngay cũng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định của Chính phủ cũng quy định rõ về các trường hợp có tuổi đời dưới 45 tuổi, nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì cũng được tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới.

Ngoài ra, đối tượng này còn được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 6 tháng; đồng thời, được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm; được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội…