OTHK Education thiết lập chuẩn đào tạo 100+ HSA & 900+ V-ACT cùng đội ngũ Top 1% điểm thi Đánh giá năng lực

Trong bối cảnh kỳ thi Đánh giá năng lực đang dần trở thành cột mốc quyết định cho tấm vé vào đại học, OTHK Education gây chú ý khi lần đầu tiên tại Việt Nam công bố chuẩn đào tạo cam kết 100+ HSA & 900+ V-ACT, cùng lớp luyện đề V-SAT với nòng cốt là đội ngũ giáo viên thuộc Top 1% điểm thi Đánh giá năng lực.

Nhiều ngành top đầu ghi nhận điểm chuẩn chạm trần 29-30 điểm, khiến hàng loạt thí sinh đạt kết quả xuất sắc vẫn phải “ngậm ngùi trượt”. Nguyên nhân không chỉ ở mức độ cạnh tranh mà còn nằm trong cơ cấu chỉ tiêu và sự ưu tiên khác biệt giữa các phương thức tuyển sinh.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho rằng nguyên nhân chính đến từ sự mất cân đối trong cơ cấu chỉ tiêu. Hiện nhiều trường phía Nam dành tới 40–60% chỉ tiêu cho xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng hoặc kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM, khiến chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT ngày càng ít.

Chính bởi vậy việc “Xuất phát sớm” một lộ trình ôn luyện bài bản những kỳ thi sớm không còn là lựa chọn thêm, mà đã trở thành chiến lược hàng đầu để tự tin giành tấm vé vào các đại học. Thấu hiểu những áp lực đó, OTHK Education đã xây dựng hệ sinh thái đào tạo chuyên sâu cho kỳ thi HSA, V-ACT và V-SAT, nơi mà cam kết đầu ra được bảo chứng bởi những con số thực tế và đội ngũ giảng dạy tinh hoa.

Đội ngũ giáo viên Top 1% điểm thi Đánh giá năng lực

Nòng cốt học thuật của trung tâm là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, kết hợp cùng những cá nhân trẻ xuất sắc đạt mức điểm Top 1% trong các kỳ thi ĐGNL. Đây là những "người định hướng" trực tiếp tham gia vào việc thẩm định nội dung và xây dựng lộ trình cam kết 100+ HSA, 900+ V-ACT và ôn luyện V-SAT. Kết hợp với các giáo viên dày dặn kinh nghiệm còn có đội ngũ trẻ, phương pháp giảng dạy thú vị, cách truyền đạt được cập nhật đổi mới gần gũi dễ tiếp cận với các học viên Gen Z.

"Chúng tôi không chỉ dạy học, chúng tôi định hình một chuẩn mực mới cho lộ trình vào Đại học cho các thí sinh. Việc quy tụ đội ngũ giáo viên Top 1% điểm thi Đánh giá năng lực không phải để phô trương, mà là nền tảng cốt lõi để OTHK Education tự tin thực hiện cam kết 100+ HSA và 900+ V-ACT bằng văn bản — điều mà chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam dám làm trong xuyên suốt 10 năm đào tạo và giảng dạy." — ThS. Nguyễn Ngọc Huy - Giám đốc trung tâm OTHK Education chia sẻ.

Cam kết bằng văn bản – Lời hứa về trách nhiệm và chất lượng

Điểm khác biệt lớn nhất giúp OTHK Education tạo dựng niềm tin tuyệt đối với phụ huynh chính là việc cam kết đầu ra bằng văn bản. Đây là đơn vị tiên phong dám khẳng định chất lượng đào tạo thông qua những quy định pháp lý rõ ràng. Không đánh đồng năng lực, trung tâm triển khai quy trình đánh giá đầu vào nghiêm ngặt để xây dựng lộ trình phù hợp cho từng cá nhân, thực hiện cam kết với các mức điểm mục tiêu lên đến 100+ HSA & 900+ V-ACT cho học viên.

Để hiện thực hóa những con số này, OTHK vận hành mô hình học tập đa điểm chạm (Hybrid Learning). Học sinh được kết hợp linh hoạt giữa việc tương tác trực tiếp trong các lớp học trực tuyến (Online), tổng ôn qua kho bài giảng chuyên sâu quay sẵn và hệ thống tài liệu độc quyền. Đặc biệt, giai đoạn "vượt vũ môn" sẽ được củng cố bằng chuỗi 35 buổi Luyện đề thực chiến, giúp học viên làm quen với áp lực phòng thi và rèn luyện kỹ năng xử lý.

Sự an tâm của phụ huynh còn được củng cố thông qua hệ thống Báo cáo học thuật định kỳ. Mọi tiến trình học tập đều được gửi tới gia đình, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cha mẹ và học sinh.

Phương pháp Hybrid Learning

Lộ trình tích hợp: Giải pháp tối ưu cho mục tiêu đại học TOP.

Trong xu hướng hiện tại, việc sở hữu một chứng chỉ đơn lẻ đôi khi chưa đủ tạo lợi thế tuyệt đối. Thấu hiểu điều này, OTHK Education đã tiên phong xây dựng lộ trình cao cấp, tích hợp giữa chinh phục IELTS 7.0+ và điểm thi ĐGNL. Đây được coi là "mũi tên trúng hai đích", giúp sĩ tử tối ưu hóa điểm số để tham gia xét tuyển kết hợp vào các giảng đường danh giá nhất Việt Nam.

Lộ trình này đặc biệt hướng tới mục tiêu chinh phục các khối ngành kinh tế, kỹ thuật tại những đơn vị đào tạo hàng đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) hay các trường thuộc Đại học Quốc gia. Việc sở hữu combo "chứng chỉ vàng" không chỉ giúp học sinh giảm bớt cạnh tranh phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, mà còn là bước đệm vững chắc để các em sẵn sàng cho môi trường học tập quốc tế chuyên sâu sau này.

