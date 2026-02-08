Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác minh vụ phụ huynh tố con học lớp 1 bị bạn chọc trúng mắt, rách giác mạc

Hồ Nam
TPO - Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang khẩn trương xác minh nguyên nhân một học sinh lớp 1 bị thương nặng, nguy cơ hỏng một mắt sau giờ lên lớp.

Ngày 8/2, bà Lê Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã báo cáo sơ bộ lên UBND xã về trường hợp em T.V.T (học sinh lớp 1) bị thương vùng mắt.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào tối 4/2 khi gia đình em T. liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. Chị M.H (25 tuổi, mẹ em T.) cho biết con trai bị bạn cùng lớp dùng tay chọc trúng mắt dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết qua kiểm tra hệ thống camera giám sát trong lớp và ngoài sân trường, đơn vị chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

mat-2.jpg
Em T.V.T (học sinh lớp 1) bị thương vùng mắt.

"Cuối giờ chiều ngày xảy ra sự việc, em T. vẫn đọc bài bình thường và không báo cáo đau mắt với giáo viên. Qua tìm hiểu từ các học sinh khác, được biết trong giờ ra chơi em T. và một bạn nam có đùa giỡn qua lại nhưng không xảy ra té ngã", bà Lệ thông tin thêm.

Do vết thương nặng, rách giác mạc, em T. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện mắt Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trước diễn biến xấu và nguy cơ hỏng một mắt, gia đình hiện đang làm thủ tục chuyển viện vào TP.HCM để duy trì hy vọng cứu chữa.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em T. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ sớm hoàn tất báo cáo xác minh gửi UBND xã vào ngày 9/2 để có hướng xử lý và hỗ trợ kịp thời cho học sinh.

Hồ Nam
#học sinh #đắk lắk #bệnh viện mắt #trường học #tai nạn học đường #xác minh #chăm sóc học sinh

