Nữ sinh đam mê ngôn ngữ trở thành thủ khoa tiếng Pháp TP Hà Nội

Nguyên cho biết, học tiếng Pháp từ khi 6 tuổi và càng học càng thấy yêu thích bởi thông qua ngôn ngữ đã hiểu biết nhiều hơn về lịch sử, văn hoá Pháp.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp TP Hà Nội năm nay, em không đặt mục tiêu giành giải thưởng vì điều đó sẽ gây áp lực rất lớn cho bản thân. Thay vào đó, em chăm chỉ học tập và cố gắng hoàn thành hết tất cả các câu hỏi trong đề.

"Khi biết mình đạt số điểm 17,8, giành giải Nhất đồng thời cũng là thủ khoa môn tiếng Pháp, em đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Bố mẹ hứa sẽ trao phần thưởng là một chuyến du lịch trong hè tới", Phương Nguyên khoe.

Nguyễn Phương Nguyên, học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội)

Nữ sinh Trường THCS Giảng Võ kể, em "bén duyên" với tiếng Pháp ngay từ khi mới bước vào lớp 1. Em vẫn còn nhớ, bài học đầu tiên, cô giáo cho thể hiện nội dung các câu thoại thông qua các bức vẽ. Nét vẽ nghuệch ngoạc nhưng em thực sự tìm thấy niềm vui, sự thú vị, thậm chí là sức hút kỳ lạ khi mà ở đó em đã được thể hiện hết mình.

Càng học sâu hơn, các bài học đã giúp em hiểu hơn về cách mà ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi lịch sử, cách người Pháp sử dụng ngôn ngữ giàu âm điệu để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ.

Em cũng cảm thấy vui, hứng thú với việc mỗi ngày mở cuốn từ điển ra và học được những từ mới để rồi có thể thoả sức sử dụng trong các câu từ.

Yêu thích ngôn ngữ nên với Nguyên, việc học tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất kì ngôn ngữ nào khác đều rất thú vị và hữu ích cho cuộc sống. Ngoại ngữ cho ta chiếc vé thông hành để ta có thể bước ra thế giới, thăm thú những vùng đất mới, giao lưu, học hỏi và cộng tác với người dân ở các nước khác, đồng thời có thể tìm hiểu về văn hoá của nước bạn. Vì thế, với con, việc học ngoại ngữ là một niềm yêu thích.

Dù là thủ khoa môn tiếng Pháp nhưng Nguyên chia sẻ, em vẫn cảm thấy kỹ năng giao tiếp ở môn này chưa "được như kỳ vọng" và đang nỗ lực để khắc phục. Em cũng muốn rèn luyện để phát âm tốt hơn.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới, Nguyên đặt mục tiêu thi đỗ vào lớp chuyên Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

"Toán, Tiếng Anh không quá mạnh nhưng em cũng có thể tự tin để làm tốt bất cứ câu hỏi nào trong đề. Do đó, kỳ thi không quá áp lực đối với em", Nguyên nói.

Ham đọc sách, chăm làm việc nhà

Bật mí về phương pháp học tập hiệu quả, Phương Nguyên nói, thường cố gắng giải quyết các bài tập trên lớp. Khi về nhà, em có thời gian để làm các bài tập khó hoặc đọc sách, học những bài mình yêu thích.

Với những bài quá khó, không chắc chắn về cách giải quyết, em thường lên nhóm trao đổi với bạn bè hoặc hỏi cô giáo.

Mẹ của Nguyên là cô giáo dạy Ngữ văn cũng là "trợ thủ" đắc lực mỗi khi em cần hỏi bài môn học này.

Nữ sinh có thể dành hàng giờ để đọc sách

Trong cuộc sống, mẹ là người đồng hành, hỗ trợ và cũng là người chia sẻ với em mọi điều. Em thường kể với mẹ những câu chuyện ở trường, lớp, tâm lý lứa tuổi để nhận được lời khuyên. "Em ngưỡng mộ và rất biết ơn mẹ", Nguyên nói.

Chị Nguyễn Phương Thanh, mẹ của Nguyên cho biết, khi còn nhỏ con gái đã đặc biệt hứng thú với sách. Con rất mê đọc sách, viết truyện. Nguyên có thói quen ngồi hàng giờ liền để đọc ngấu nghiến các cuốn sách yêu thích. Kiến thức được em tích luỹ dần qua năm tháng cũng một phần nhờ thói quen này.

Hai môn học mà em say mê nhất là Ngoại ngữ và Văn. Từ lớp 6 Nguyên đã là thành viên đồng thời của 2 đội tuyển: Tiếng Pháp, Ngữ văn, và đạt được nhiều giải thưởng cao ở cả 2 môn này trong các kì thi học sinh giỏi.

Lớp 8 Nguyên đạt giải Nhất môn Tiếng Pháp lớp 9 cấp Quận, giải Nhì môn Tiếng Pháp Kì thi HSG lớp 9 cấp Thành phố (thi vượt lớp) - chỉ kém Giải Nhất 0,1 điểm. Kết quả này là nền tảng để lên lớp 9 em chinh phục kết quả thi cao nhất Thành phố.

Mẹ Nguyên cũng chia sẻ, con gái có thói quen tự giác trong học tập và luôn kiên trì, không bỏ cuộc. Đối với em, học luôn là niềm vui. "Con cũng hiểu rất rõ, thành công không bao giờ đến với những người lười biếng và dễ nản lòng, vì thế, muốn thành công trong học tập thì phải luôn nghiêm túc và kiên trì, cố gắng", chị Thanh nói.

Ở nhà, em cũng giúp đỡ mẹ những việc như cắm cơm, rửa bát, gấp dọn quần áo và tranh thủ dạy em học bài.

Trong tương lai, nữ sinh mong muốn có thể đi du học ở một trường thuộc ngành nghệ thuật ở Pháp.

Dành phần lớn thời gian để học và đặt mục tiêu cho các kỳ thi nhưng Nguyên không cảm thấy quá lực.

Em chia sẻ, mẹ từng nói: "Hồ nước phẳng lặng không thể luyện được tay chèo, cuộc sống an nhàn không thể tạo nên được vĩ nhân". Phải có "áp lực" thì mới tạo nên được "kim cương". Con đường học tập là con đường nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là vô vàn áp lực, nhưng đó là những điều cần thiết thúc đẩy chúng ta cố gắng, để ta bứt phá và toả sáng.