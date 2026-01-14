Keppel tiếp sức 15 thủ khoa và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Nâng Bước Thủ Khoa 2025

Ngày 8/1 vừa qua, trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc của chương trình Nâng Bước Thủ Khoa, Keppel – doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu có trụ sở tại Singapore – đã tiếp tục đồng hành cùng hành trình gieo mầm tri thức, trao tặng 15 suất học bổng cho các thủ khoa và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Keppel sát cánh cùng chương trình.

Ông Joseph Low (hàng đầu, thứ hai từ trái sang), Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, trao học bổng cho sinh viên tại chương trình Nâng Bước Thủ Khoa 2025.

Là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững tại Việt Nam, Keppel xác định giáo dục là một trong ba lĩnh vực trọng tâm trong các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của mình. Với Keppel, đầu tư cho giáo dục không chỉ là trao đi những khoản hỗ trợ tài chính, mà còn là cách nuôi dưỡng hy vọng, tiếp sức cho những ước mơ đang chật vật tìm đường vươn lên giữa bộn bề thử thách.

10 năm qua, chương trình Nâng Bước Thủ Khoa, do báo Tiền Phong phối hợp cùng Quỹ Hỗ Trợ Tài Năng Trẻ Việt Nam tổ chức, đã trở thành điểm tựa vật chất và tinh thần cho nhiều sinh viên trên khắp cả nước. Đó là nơi những nỗ lực thầm lặng được ghi nhận, nơi hoàn cảnh khó khăn không còn là rào cản ngăn bước những khát vọng học tập chính đáng. Tính đến nay, thông qua chương trình này, Keppel đã trao gần 100 suất học bổng cho các thủ khoa và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng chưa đủ điều kiện tài chính để theo đuổi con đường học vấn.

Ông Joseph Low (thứ bảy từ trái sang), Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, tại chương trình Nâng Bước Thủ Khoa 2025.

Giữa những gương mặt trẻ đầy nghị lực được vinh danh năm nay, câu chuyện của Huỳnh Hoàn Phúc, sinh viên năm hai ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, để lại nhiều xúc động. Phúc lớn lên trong một gia đình có bốn thành viên, nơi ba và anh trai đều là ngư dân, mẹ là nội trợ. Biến cố ập đến khi mẹ em mắc bệnh tiểu đường và ung thư tuyến giáp, cần phẫu thuật. Suốt một năm qua, ba phải ở nhà chăm sóc mẹ, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai người anh trai của Phúc - vốn cũng không đủ khả năng cáng đáng cùng lúc chi phí học tập, thuốc men và sinh hoạt. Giữa những lo toan ấy, Phúc không chỉ đối diện với khó khăn tài chính mà còn là những áp lực tâm lý nặng nề.

Hơn hết, dù theo học ngành Công nghệ Thông tin, Phúc lại thiếu thốn thiết bị học tập khi chiếc máy tính cũ mua lại đã không còn đáp ứng được yêu cầu học tập ngày càng cao. Dù vậy, em vẫn bền bỉ săn học bổng để đỡ đần học phí, tranh thủ đi dạy thêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Huỳnh Hoàn Phúc, sinh viên năm hai ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, một trong các sinh viên nhận học bổng từ chương trình Nâng Bước Thủ Khoa, trong giờ tự học tại trường.

Năm nay là năm thứ hai Phúc nhận được học bổng từ chương trình. Với Phúc, đó không chỉ là sự hỗ trợ về tiền bạc mà còn là điểm tựa tinh thần quý giá, giúp em ổn định việc học và có thêm thời gian tập trung cho tri thức. “Em xin chân thành cảm ơn Keppel và báo Tiền Phong đã đồng hành và trao học bổng. Sự hỗ trợ này giúp em rất nhiều trên con đường học tập. Em hứa sẽ cố gắng trở thành một sinh viên giỏi, có ích cho xã hội,” Phúc chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

Trong khi đó, Trương Nguyễn Chiến, sinh viên năm nhất ngành Kinh tế Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, không giấu được sự xúc động khi lần đầu được nhận học bổng Nâng Bước Thủ Khoa. Với Chiến, suất học bổng là động lực lớn để em tiếp tục bền bỉ trên hành trình học vấn. “Học bổng là niềm động lực, hỗ trợ em trang trải học phí để tiếp tục theo đuổi con đường học tập và tiến xa hơn trong tương lai,” Chiến chia sẻ.

Những câu chuyện như của Phúc hay Chiến chính là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa lâu dài của chương trình. Với Keppel, mỗi suất học bổng được trao đi là một niềm tin mà Doanh nghiệp mong muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay - những người trẻ sẽ trở thành nguồn lực tích cực cho cộng đồng ngày mai. Trong hành trình ấy, giáo dục luôn là hạt giống cần được vun trồng bằng sự kiên trì, thấu cảm và trách nhiệm lâu dài của mỗi cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp – như Keppel.