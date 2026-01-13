Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về thời gian công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10

TPO - Ngày 13/1, trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, dự kiến sẽ có hơn 100.000 học sinh đăng ký tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Về thời gian công bố môn thi thứ 3, theo ông Phạm Quốc Toản, hiện tại ngành GD&ĐT Hà Nội bám sát Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, môn thi thứ 3 sẽ được công bố trước ngày 31/3/2026.

Thời điểm này, học sinh các nhà trường vừa kết thúc học kỳ I, chuẩn bị bước sang học kỳ II. Các nhà trường được yêu cầu thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh xuyên suốt đến cuối năm học, trong đó rà soát các đối tượng học sinh để bồi dưỡng, không để bỏ quên học sinh nào.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản.

“Đặc biệt, những em học sinh yếu, kém, nhà trường, thầy cô giáo phải có phương pháp hỗ trợ, bồi dưỡng để tiến tới tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10”, ông Toản nói.

Cũng theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, việc đảm bảo trường, lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh cũng đã được quan tâm. Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo ngành Giáo dục rà soát toàn hệ thống trường lớp chuẩn bị đón học sinh lớp 10 bậc THPT.

Thực hiện chỉ đạo, chúng tôi đã rà soát những khu vực, vị trí đang thiếu trường lớp để các địa phương cùng thành phố tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa các lớp học bổ sung. Năm học này, dự kiến có khoảng gần 140.000 em tốt nghiệp THCS.

“Sau khi rà soát, chúng tôi nhận thấy hệ thống trường công lập, tư thục, trường nghề… trên địa bàn thành phố hiện nay cơ bản đáp ứng đủ chỗ học cho tất cả học sinh”, ông Toản cho biết.

Được biết đến thời điểm này, nhiều địa phương đã chốt thời gian thi và công bố số môn thi vào lớp 10 như: TP HCM, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Tuyên Quang. Trong đó, ngoài Ngữ văn và Toán, tỉnh Tuyên Quang chọn bài thi thứ 3 là môn Khoa học Tự nhiên; Sơn La dự kiến bài thi tổ hợp nhiều môn, các địa phương còn lại chọn 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh quen thuộc.