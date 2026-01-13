Nam sinh đạt điểm tuyệt đối ở Vòng Sơ loại AIMO sở hữu thành tích khủng

TPO - Em Đặng Bá Cương, học sinh lớp 6B Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 100/100 tại Vòng sơ loại đợt 2 của kỳ thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO, ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng tư duy logic sắc bén và bản lĩnh thi cử vững vàng.

Thầy cô, cha mẹ không ngạc nhiên khi Đặng Bá Cương đạt điểm số tuyệt đối ở bài thi đầu tiên của Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026.

Bởi trước đó, nam sinh đã sở hữu bảng thành tích khủng gồm hơn 20 giải thưởng, huy chương vàng, bạc, đồng các kỳ thi chủ yếu liên quan đến Toán và Toán tiếng Anh như: Pefect score (Điểm tuyệt đối) Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO 2023 - Vòng Quốc tế; Huy chương Vàng (Top 7 thế giới) Kỳ thi thử thách Toán học Quốc tế trực tuyến (Online International Math Challenge) OIMC 2023; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán Singapore và Châu Á - SASMO 2024; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic trực tuyến FISO 2023 - Vòng Chung kết quốc gia; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Toán ASMO 2023 - Vòng Chung kết quốc gia; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế Hồng Kông HKIMO - Vòng Chung kết quốc gia; Huy chương Vàng Trạng Nguyên Toàn Tài (Vòng Chung kết Quốc gia; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic trực tuyến FISO 2023 - Vòng Quốc tế; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO 2023 - Vòng Chung kết quốc gia; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán Titan Việt Nam VTMO 2024; Huy chương Bạc (Top 5%) Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế IKMC; Giải G Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8-2024; Hạng Credit Kỳ thi Olympic Toán Úc (AMC) 2023; Huy chương Đồng Kỳ thi Năng khiếu Toán Thiếu niên Toàn cầu GJMAT- Vòng Quốc tế; Huy chương Đồng Violympic Toán Tiếng Anh - Vòng Quốc gia; Huy chương Đồng Violympic Toán Tiếng Việt- Vòng Quốc gia; Giải nhì Cuộc thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh...

Đặng Bá Cương (thứ hai từ phải sang) cùng thầy giáo và các bạn trong một hoạt động học tập.

Luyện Toán đều đặn mỗi ngày

Em Đặng Bá Cương nói rằng, đạt điểm tuyệt đối tại Vòng Sơ loại cuộc thi quan trọng như AIMO khiến bản thân vui vì đó là thành quả xứng đáng cho quá trình học tập nghiêm túc, kiên trì của mình.

Điều khiến em tự hào nhất không chỉ là số điểm mà là việc em đã chinh phục vòng đầu một cách cẩn thận, tự tin và không bỏ sót câu hỏi nào. Trong các vòng thi tiếp theo, em đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững phong độ, bình tĩnh và cố gắng đạt kết quả cao nhất có thể.

"Trong đề thi, một số bài yêu cầu tư duy tổng hợp và đọc hiểu đề bằng tiếng Anh khá dài. Để xử lý, em đọc chậm, gạch chân các dữ kiện quan trọng, phân tích từng bước và kiểm tra lại đáp án trước khi nộp bài. Nhờ vậy, em hoàn thành bài thi trọn vẹn và chính xác", Bá Cương tiết lộ bí quyết làm bài.

Trước khi dự thi AIMO, em duy trì luyện Toán đều đặn mỗi ngày, kết hợp làm đề nâng cao và đề thi quốc tế.

Bảng thành tích ấn tượng của nam sinh.

Cương sử dụng nhiều tài liệu Toán bằng tiếng Anh để làm quen với cách ra đề, thuật ngữ và rèn tư duy logic. Ngoài ra, em thường tự đặt câu hỏi “vì sao” khi giải toán để hiểu sâu bản chất, thay vì chỉ học theo công thức.

Ham mê Toán nên em coi việc dự các cuộc thi là cơ hội được trải nghiệm, thử sức với các dạng đề nên không thấy áp lực.

So sánh giữa Toán AIMO và các bài kiểm tra Toán ở trường, em cho rằng Toán AIMO chú trọng nhiều hơn đến tư duy và khả năng đọc hiểu tiếng Anh. Để không bị bối rối khi làm bài, em luôn giữ thói quen đọc kỹ đề, hiểu rõ yêu cầu trước khi giải và không vội vàng chọn đáp án.

Theo Cương, AIMO là một sân chơi bổ ích giúp rèn tư duy, bản lĩnh và sự tự tin.

Em khuyên các bạn nên chuẩn bị sớm, học chắc kiến thức cơ bản, luyện đọc Toán bằng tiếng Anh và quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái khi bước vào kỳ thi.

Nam sinh chia sẻ, để có niềm đam mê học Toán cũng như động lực dự thi và giành huy chương, giải thưởng ở các cuộc thi là nhờ sự dạy dỗ tận tình của cô giáo chủ nhiệm, luôn quan tâm, động viên và định hướng phương pháp học tập hiệu quả; cùng với đó là sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Ban Giám hiệu và tập thể thầy cô giáo Trường THCS Lê Quý Đôn, những người luôn tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy tối đa năng lực và đam mê học tập.

Thầy cô đánh giá thành tích của em Đặng Bá Cương không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là tấm gương sáng về tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức cho các bạn học sinh noi theo.

Được biết, ngoài giỏi Toán, Cương còn rất đam mê công nghệ. Em tiết lộ, sắp tới tham gia cuộc thi Tin học trẻ và Robocon.