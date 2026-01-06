Thí sinh đạt điểm tuyệt đối Vòng sơ loại AIMO: Luôn tò mò, hào hứng với các bài toán khó

TPO - Nguyễn Lê Hải Long, lớp 7A6, Trường THCS Trưng Nhị, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) có niềm ham mê Toán học, đặc biệt rất tò mò với những bài Toán có nhiều cách giải. Em được rèn luyện trong môi trường CLB Toán của trường và vừa giành 100 điểm tuyệt đối tại Vòng Sơ loại AIMO năm học 2025-2026.

Dành 2 giờ/ngày để học Toán

Nguyễn Lê Hải Long cho biết, từ nhỏ em đã rất thích học Toán. Em thường dành khoảng 2 giờ mỗi ngày để luyện đề, giải các bài tập Toán ở trường và ở trung tâm học thêm. Năm nay đang là học sinh lớp 7 nhưng em đã đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam hoặc Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Ngay từ khi bước chân vào lớp 6, Trường THCS Trưng Nhị, thầy cô giáo phát hiện cậu học sinh hiền lành, ít nói có năng lực nổi trội môn Toán nên tạo môi trường cho em rèn luyện qua CLB Toán của trường. Ở đó, hằng tuần thầy cô bồi dưỡng, giao thêm bài để học sinh làm Toán và học hỏi lẫn nhau.

Năm học này, em đăng ký dự Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO và bất ngờ khi giành được 100 điểm tuyệt đối ở Vòng Sơ loại.

Nguyễn Lê Hải Long, lớp 7A6, Trường THCS Trưng Nhị (Hà Nội).

Trước khi thi, Hải Long tự nhắc nhở bản thân phải làm bài thật cẩn thận, không sai những lỗi đáng tiếc và khi thấy kết quả, em cảm thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Điều khiến em tự hào nhất không chỉ là điểm số, mà đã giữ được sự tập trung, bình tĩnh và tự tin trong suốt quá trình làm bài – đặc biệt với một kỳ thi Toán bằng tiếng Anh mang tính quốc tế như AIMO.

Kết quả này cũng giúp Long tin tưởng hơn vào phương pháp học tập của bản thân và động viên em tiếp tục cố gắng.

“Bước vào các vòng tiếp theo, em không đặt quá nặng áp lực phải đạt điểm cao, mà mong muốn học hỏi nhiều hơn, rèn luyện tư duy sâu sắc hơn và thử thách bản thân ở những dạng toán khó, mới mẻ hơn. Em hi vọng mình có thể giữ được phong độ ổn định và tiến xa nhất có thể trong hành trình AIMO”, Hải Long nói.

Theo nam sinh, từ trước đến nay đã giải nhiều đề Toán nhưng đề thi AIMO khá đặc biệt khi có một số câu yêu cầu tư duy tổng hợp và suy luận nhiều bước, thí sinh phải dành khá nhiều thời gian. Đó là những câu không thể áp dụng công thức ngay, mà cần đọc kỹ đề, phân tích từng dữ kiện và thử nhiều hướng tiếp cận khác nhau.

Khi gặp những câu hỏi này, Hải Long không vội vàng, mà tạm dừng lại để sắp xếp lại suy nghĩ, tự hỏi: đề đang yêu cầu điều gì, dữ kiện nào là quan trọng nhất, và có thể liên hệ với dạng toán quen thuộc nào đã từng học.

Nếu chưa tìm được lời giải ngay, em chuyển sang câu khác trước để giữ tâm lý thoải mái, sau đó quay lại xử lý tiếp. Chính việc quản lý thời gian hợp lý và giữ được sự bình tĩnh giúp nam sinh hoàn thành bài thi trọn vẹn. Đôi khi không phải thí sinh làm thật nhanh, mà là làm chắc chắn và có chiến lược mới là yếu tố quyết định.

Hải Long cũng nói thêm, để chuẩn bị cho AIMO, em đã lên kế hoạch ôn tập khá sớm. Mỗi ngày em dành một khoảng thời gian cố định để luyện Toán, trong đó kết hợp giữa ôn kiến thức nền tảng, luyện các dạng bài tư duy và làm quen với đề thi chuẩn AIMO.

Ngoài sách giáo khoa, cô giáo ở lớp đã gửi thêm đề thi quốc tế, tài liệu Toán nâng cao và các bài tập bằng tiếng Anh để rèn khả năng đọc hiểu. Khi gặp từ mới hoặc cách diễn đạt lạ, Hải Long thường ghi chú lại, tra cứu kỹ nghĩa và cách dùng trong ngữ cảnh Toán học. Quan trọng hơn cả, em đã cố gắng rèn tư duy logic và thói quen giải thích lời giải của chính mình, không chỉ làm ra đáp án mà còn hiểu rõ vì sao lại làm như vậy.

Nhờ đó, em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào kỳ thi AIMO, dù đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Dù đề thi AIMO khác xa với các bài kiểm tra ở trường nhưng điều quan trọng giúp Hải Long không bối rối khi đọc đề đó là việc làm quen từ sớm với ngôn ngữ Toán học bằng tiếng Anh. Em tập trung nắm chắc các từ khóa quan trọng, cấu trúc câu thường gặp trong đề, và luôn tự tóm tắt lại yêu cầu bài toán bằng cách hiểu của mình trước khi bắt đầu giải.

Dần dần, em nhận ra rằng khi đã quen, Toán bằng tiếng Anh không quá đáng sợ, mà còn giúp em mở rộng tư duy và tiếp cận Toán học theo cách hiện đại, hội nhập hơn.

Đề thi AIMO cũng chú trọng nhiều đến tư duy, lập luận và khả năng hiểu vấn đề, chứ không chỉ là áp dụng công thức quen thuộc. Cách diễn đạt bằng tiếng Anh cũng yêu cầu thí sinh phải đọc chậm, hiểu đúng ý và tránh suy đoán chủ quan.

Theo nam sinh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được thầy cô dẫn dắt, các bạn đừng ngại thử sức. AIMO không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để các bạn khám phá khả năng của bản thân, rèn luyện tư duy và làm quen với môi trường học tập quốc tế. Chúng ta không cần phải thật giỏi ngay từ đầu. Điều quan trọng là sự chăm chỉ, kiên trì và tinh thần học hỏi. Hãy chuẩn bị từng bước, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, làm quen dần với Toán bằng tiếng Anh và luôn giữ cho mình sự tự tin.

Dù kết quả ra sao, hành trình tham gia AIMO chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm quý giá, giúp các bạn trưởng thành hơn trong học tập và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.

Luôn trăn trở về Toán

Được biết, từ nhỏ, gia đình đã nhận thấy Hải Long có sự hứng thú đặc biệt với Toán học và các hoạt động tư duy logic. Con thường thích những trò chơi cần suy luận, xếp hình, giải câu đố, và đặc biệt là rất tò mò với những bài toán có nhiều cách giải.

Khi làm xong một bài, con không dừng lại ở đáp án mà hay hỏi thêm: “Còn cách nào khác không?” hoặc “Vì sao lại ra kết quả như vậy?” Tuy nhiên, gia đình không đặt nặng việc con phải học giỏi Toán từ sớm, mà chỉ quan sát để nhận ra điểm mạnh tự nhiên của con, từ đó tạo điều kiện cho con được phát triển đúng hướng.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị (phải) và học sinh.

Bố mẹ của Long quan niệm, mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng, và điều quan trọng nhất là giúp con giữ được niềm yêu thích học tập, không học trong áp lực.

Trong quá trình đồng hành, gia đình tập trung vào việc xây dựng cho con nền tảng vững chắc và thói quen tự học. Thay vì thúc ép thành tích, bố của Long thường trao đổi cùng con về cách suy nghĩ, cách tiếp cận bài Toán khó, khuyến khích con diễn đạt lại lời giải theo cách hiểu của mình.

Bố cũng là người luôn gợi mở để Long tự tìm ra hướng đi, giúp con hình thành tư duy độc lập và sự tự tin. Bên cạnh đó, gia đình cũng tạo điều kiện để con tiếp cận Toán học trong môi trường mở, thông qua sách nâng cao, các sân chơi trí tuệ và những kỳ thi phù hợp như AIMO.

Với Toán bằng tiếng Anh, ban đầu nam sinh cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng cô giáo ở Trường THCS Trưng Nhị đã động viên con đi thi, gia đình xác định đây là xu hướng tất yếu của học tập hiện đại, nên từng bước cho con làm quen từ vựng Toán học, cách đọc – hiểu đề, đồng thời động viên em coi đây là một cơ hội trải nghiệm.

Quan trọng hơn cả, gia đình luôn cố gắng đồng hành về mặt tinh thần, đó là lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và luôn nhắc con rằng kết quả dù cao hay thấp thì nỗ lực và quá trình cố gắng mới là điều đáng trân trọng.

“Chính sự đồng hành nhẹ nhàng, bền bỉ đó đã giúp con giữ được niềm yêu thích với Toán học, tự tin thử sức ở các sân chơi trí tuệ và đạt được những kết quả tích cực”, mẹ của nam sinh chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Nga, Tổ trưởng bộ môn Toán, Trường THCS Trưng Nhị cho biết, ở trường Hải Long được đánh giá là học sinh ngoan, chăm chỉ, có tố chất học Toán. Nhà trường phát hiện và động viên em tham gia CLB yêu thích Toán. Tại đây, thầy cô giáo bồi dưỡng cho các em thêm 2 tiết/ tuần. Với chương trình mới, yêu cầu học Toán có những câu hỏi gắn liền với thực tế để học sinh biết vận dụng. Nhờ đó, học sinh hứng thú hơn nhưng thầy cô cũng vất vả, tìm tòi tài liệu để hướng dẫn các em.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh được học tập và phát triển. Thông qua mô hình CLB, học sinh có năng lực nổi trội, năng khiếu nổi bật được thầy cô giáo bồi dưỡng, phát huy và tham gia các sân chơi trí tuệ. Hằng năm, học sinh của trường đạt nhiều giải thưởng qua các cuộc thi về STEM, Khoa học kỹ thuật, AIMO…