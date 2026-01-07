Đại học Luật TPHCM lên tiếng vụ sinh viên bị hành hung tại bãi xe gần trường

TPO - Sau khi xuất hiện clip một sinh viên bị đánh tại bãi giữ xe sát khuôn viên trường, Trường Đại học Luật TPHCM đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc, làm rõ các tình tiết liên quan và đưa ra khuyến cáo đối với sinh viên.

Ngày 7/1, Trường Đại học Luật TPHCM đã thông tin về việc một sinh viên bị đánh tại khu vực bãi giữ xe sát khuôn viên trường, sau khi hình ảnh và video về sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo nhà trường, sự việc xảy ra vào ngày 30/12/2025 tại bãi xe Bộ đội Biên phòng (cũ). Qua các hình ảnh được cộng đồng mạng đăng tải, một số nhân viên tại bãi xe bị cho là có hành vi thiếu chuẩn mực, chèn ép và hành hung người được cho là sinh viên của trường.

Nhận được phản ánh, Ban Giám hiệu đã phối hợp với UBND phường Xóm Chiếu, lực lượng Công an phường Xóm Chiếu, Công an khu vực, Bộ phận hình sự Công an TPHCM và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiến hành trích xuất camera, xác minh thông tin và làm việc trực tiếp với các bên liên quan.

Đại diện Trường Đại học Luật TPHCM làm việc với các bên liên quan trong vụ sinh viên bị hành hung.

Đến ngày 6/1, một cuộc họp liên ngành được tổ chức nhằm làm rõ các tình tiết của vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy cả hai phía liên quan đều có phần thiếu kiềm chế nên xảy ra mâu thuẫn. Chủ bãi giữ xe đã thừa nhận những sai sót trong ứng xử với người có mặt tại hiện trường, nhưng do sự việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng chỉ nghiêm túc nhắc nhở.

Liên quan đến đoạn video ghi lại sự việc, Trường Đại học Luật TPHCM đánh giá việc sinh viên sử dụng thiết bị ghi hình để lưu giữ bằng chứng là hành động chính đáng nhằm phục vụ việc báo cáo và xác minh.

Tuy nhiên, nhà trường nhấn mạnh, việc phát tán video trên mạng xã hội khi chưa có kết luận cuối cùng là thiếu phù hợp với quy trình xử lý thông tin, có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến các bên liên quan. Hiện sinh viên trong clip đã tự gỡ bỏ nội dung khỏi trang cá nhân.

Trường Đại học Luật TPHCM khuyến cáo sinh viên giữ thái độ bình tĩnh, liên hệ các đơn vị tư vấn, hỗ trợ trong trường như Phòng Công tác sinh viên và Phòng Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học khi gặp mâu thuẫn hoặc sự cố để tránh những hành vi bộc phát có thể gây nguy hiểm.

Cũng từ sự việc này, Trường Đại học Luật TPHCM đã làm việc với chủ khu đất tại số 1 Bến Vân Đồn để tái lập bãi giữ xe phục vụ nhu cầu gửi xe của sinh viên, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và phục vụ. Hai bên thống nhất tiếp tục hoạt động bãi giữ xe từ ngày 8/1 tới đây. Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn gửi xe tại bãi xe số 1 Bến Vân Đồn hoặc bãi xe Khu di tích Bến Nhà Rồng khi đến học tập hoặc công tác tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đơn vị này cho biết sẽ tiến hành chấn chỉnh toàn diện hoạt động của bãi xe, trong đó tập trung vào thái độ phục vụ, giao tiếp đúng mực, bảo đảm an toàn tài sản cho người gửi xe, minh bạch về giá cả theo quy định, di dời những cá nhân không liên quan khỏi hoạt động trông giữ xe và lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát để nâng cao an ninh tại khu vực.