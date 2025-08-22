Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Kinh tế TPHCM điểm chuẩn ở mức cao

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn
TPO - Điểm trúng tuyển của Trường ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Kinh tế TPHCM bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều ngành ở mức trên 27 điểm.

Chiều 22/8, Trường ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, để trúng tuyển vào trường, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn) trở lên.

z6933967987334-68e2f3f76496f35d19847a42d13becfc.jpg

Cụ thể, điểm trúng tuyển cao nhất là 28,08 điểm (ngành Kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế), điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 23,50 điểm (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chuyên ngành Luật Dân sự).

Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo: Kinh tế - 25,61 điểm, Kinh doanh - 26,40 điểm, Luật - 25,04 điểm. Trong đó có 20 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2024.

Tại ĐH Kinh tế TPHCM (UEH), phổ điểm chuẩn của 59 chương trình đào tạo (CTĐT) tuyển sinh tại TPHCM (mã trường KSA) ở cả 5 phương thức sẽ dao động từ 22.8 đến 27.7, và tại UEH Mekong (mã trường KSV) từ 17 đến 22.

ueh.png
untitled.png
ueh2.png
Nguyễn Dũng - Anh Nhàn
#Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - Luật #điểm chuẩn ĐH TPHCM 2025 #trường đại học TPHCM #điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 #điểm chuẩn ngành Logistics

