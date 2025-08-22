Trường đại học lấy điểm sàn thấp nhất cả nước có điểm chuẩn bất ngờ tăng mạnh

TPO - Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20 điểm cho 19 ngành đào tạo với 50 chuyên ngành.

Cụ thể, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm; nhóm ngành Luật ở mức 18 điểm; còn lại các ngành khác đồng loạt lấy 15 điểm.

Đáng chú ý, theo thống kê của nhà trường, nhiều thí sinh đăng ký vào DHV có điểm số rất cao. Điểm xét tuyển cao nhất lên tới 27,72 điểm (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc). Một số ngành khác như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch – Lữ hành, Tâm lý học cũng có nhiều thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Mặt bằng điểm trung bình phổ biến của các ngành dao động trong khoảng 18 – 23 điểm, cho thấy đầu vào ổn định.

Điểm trúng tuyển các ngành của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Năm 2025, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM áp dụng ba phương thức tuyển sinh chính:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100).

Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (mã 200), dựa trên điểm trung bình lớp 12.

Phương thức 3: Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2025 (mã 402).

Điểm chuẩn ở các phương thức xét tuyển khác được quy đổi tương đương theo quy định.

Trước đó, dư luận từng xôn xao khi Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố ngưỡng điểm chuẩn dự kiến thấp nhất cả nước với chỉ 12 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm trúng tuyển chính thức từ 15 đến 20 điểm, kết quả năm nay đã phản ánh đúng thực tế năng lực thí sinh và khẳng định sự cạnh tranh ở nhiều ngành học “hot” tại nhà trường.