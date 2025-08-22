Nhiều trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn đại học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trưa 22/8, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Trường ĐH Gia Định… đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025.

Cụ thể, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU), năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20.5 điểm tùy ngành.

bang-diem-cong-bo-diem-chuan-2025.jpg
Y đa khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm cao nhất 20,5 điểm

Cùng thời điểm, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 23 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 03 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét điểm học bạ lớp 12 THPT và xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM 2025.

banner-diem-trung-tuyen-xet-diem-thi-ptth-2025-cap-nhat-22-8-02.png

Theo đó, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 17 điểm. Trong đó, các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện đều có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 17 điểm.

Đối với phương thức xét điểm học bạ lớp 12 THPT, mức điểm chuẩn dao động từ 18 – 20 điểm. Bên cạnh các ngành yêu cầu mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20 điểm thì một số ngành như Công nghệ thông tin, Đông phương học, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Kiểm toán... có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 18 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 500 – 600 điểm. Trong đó các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện đều cần thí sinh phải đạt từ 600 điểm trở lên để trúng tuyển.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại trường theo Thư mời nhập học; đồng thời xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Tương tự, Trường ĐH Gia Định năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20.5 điểm tùy ngành.

gdt.png
Nguyễn Dũng
