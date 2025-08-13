Các trường đại học bắt đầu lọc ảo, bao giờ công bố điểm chuẩn?

TPO - Theo kế hoạch, hôm nay (13/8), Bộ GD&ĐT chính thức chuyển dữ liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 của thí sinh về các trường. Đây là bước khởi đầu cho quy trình lọc ảo, nhằm xác định chính xác điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Trao đổi với PV, thạc sĩ Cù Xuân Tiến – Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cho hay, khi có số liệu, các cơ sở đào tạo sẽ rà soát dữ liệu thí sinh trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, phân tích số lượng nguyện vọng, cộng điểm ưu tiên, điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ và tính bách phân vị để đánh giá vị trí của thí sinh trong toàn bộ phổ điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM

Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc trong giai đoạn này bắt đầu từ ngày 17/8. Sau mỗi lần lọc, các trường điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ hợp lý và tránh thí sinh ảo. Đến 17 giờ ngày 20/8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển chính thức và kết quả xét tuyển lên hệ thống, đồng thời chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1”, ông Tiến nói và cho hay, Trường Đại học Kinh tế - Luật dự kiến tối 20/8 sẽ công bố kết quả.

Một số trường khác như Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Công thương TP.HCM, Trường Đại học Tài chính – Marketing… dù chưa có dữ liệu chính thức nhưng cũng dự đoán số nguyện vọng sẽ tăng mạnh.

TS.Nguyễn Trung Nhân – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho hay, theo số liệu thống kê, năm nay trường có hơn 80.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Hiện trường đang cho xác định điểm cộng, điểm quy đổi môn thi tiếng Anh và các môn khác, sau đó sẽ đẩy ngược trở lại lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để thực hiện quy trình lọc ảo để xác định điểm chuẩn cuối cùng.

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, nhà trường dự đoán có hơn 100.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường, tăng gấp đôi so với năm trước.

“Quy trình lọc ảo, nhà trường sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố đến thí sinh vào tối ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng”, ông Sơn nói và cho hay, với quy trình lọc ảo nhiều vòng, các trường kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng “thí sinh ảo” và đảm bảo quyền lợi của thí sinh trong toàn quốc.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, sau khi công bố điểm chuẩn, ngày 22/8 trường sẽ công bố danh sách trúng tuyến đồng thời bắt đầu đón thí sinh nhập học cả online lẫn trực tiếp.

Thống kê của Bộ GD&ĐT tính đến 17 giờ ngày 28/7 (ngày cuối cùng TS đăng ký và điều chỉnh NV), có 849.544 TS đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ với 7.615.560 NV. Tỷ lệ TS tham gia xét tuyển năm nay chiếm 73,23% tổng số TS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.