Hơn 10.000 thí sinh đăng kí xét tuyển vào Học viện Ngân hàng bằng chứng chỉ quốc tế

PGS.TS Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng - cho biết số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Học viện năm nay tăng 126% so với năm 2024.

Học viện Ngân hàng (Banking Academy of Vietnam) vừa tổ chức Lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Hệ thống nhận diện mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt hình thức, mà còn hàm chứa triết lí phát triển hiện đại, lấy người học làm trung tâm và hướng tới giá trị học thuật bền vững, đổi mới sáng tạo, gắn kết thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Hệ thống được áp dụng từ ngày 6/8 trong toàn bộ các hoạt động truyền thông, tuyển sinh, hợp tác quốc tế và các chương trình đào tạo, hướng tới chuẩn hóa toàn diện hệ thống nhận diện từ cấp khoa, viện đến các cơ sở đào tạo trực thuộc.

Học viện Ngân hàng ra mắt hệ thống nhận diện mới.

Logo chính thức trong bộ nhận diện mới sử dụng tông màu chủ đạo xanh và cam, hai gam màu biểu trưng cho tri thức, niềm tin, sự phát triển và giá trị truyền thống bền vững.

Biểu tượng logo của Học viện Ngân hàng được phát triển dựa trên hình ảnh chiếc khiên, tượng trưng mạnh mẽ cho tinh thần tự chủ và vai trò bảo vệ tri thức, những giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn gìn giữ và phát huy.

Biểu tượng logo chứa cụm từ viết tắt BAV (Banking Academy of Vietnam), con số 1961, đánh dấu năm thành lập học viện, hình ảnh cuốn sách mở, dòng kẻ, ngôi sao vàng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng - nói rằng trong suốt gần 64 năm qua, Học viện đã có nhiều bước tiến phát triển vượt bậc, khẳng định uy tín và thương hiệu của một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Mỗi giai đoạn lịch sử với yêu cầu khác nhau nên có những điều chỉnh khác nhau.

Theo PGS.TS Bùi Hữu Toàn, việc Học viện xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới thể hiện một bước tiến mới cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Song, việc thay đổi dựa trên kế thừa, tiếp nối.

"Thay đổi không có nghĩa là vứt bỏ quá khứ, thay đổi để làm chúng ta mạnh mẽ và khẳng định vị thế hơn, là lời cam kết Học viện Ngân hàng sẽ tốt hơn trong tương lai”, PGS.TS Bùi Hữu Toàn nói.

Ông Toàn cho biết chất lượng đào tạo ngày một nâng cao. Năm 2024, số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển vào học viện khoảng trên 16.000 với 69.000 nguyện vọng. Năm nay, con số này tương đương 38.000 thí sinh với trên 100.000 nguyện vọng. Số thí sinh đăng kí năm nay tăng trên 126% so với năm trước. Trong đó có trên 10.000 thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định trên 94%.