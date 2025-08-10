Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Chứng chỉ IELTS thành 'phao cứu sinh'

NGUYỄN DŨNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nhưng điểm chuẩn nhiều ngành “hot” như Kinh tế quốc tế, Marketing... dự kiến vẫn được duy trì ở mức cao khi IELTS trở thành lợi thế giúp nhiều thí sinh cứu điểm tiếng Anh…

IELTS làm thay đổi cục diện

Năm 2025, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) ghi nhận hơn 8.800 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS để xét tuyển - tăng gấp 3,7 lần so với năm trước. ThS.Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên cho hay, điểm IELTS phổ biến từ 5.5 đến 7.0, với khoảng 182 thí sinh đạt 8.0 trở lên. “IELTS trở thành “phao cứu sinh” trong bối cảnh đề thi tiếng Anh THPT 2025 được đánh giá khó và điểm thi thấp”, ông Tiến nói.

Tương tự, IELTS cũng trở thành “phao cứu sinh” của nhiều thí sinh khi xét tuyển vào các trường khác như: ĐH Kinh tế TPHCM (UEH); ĐH Y Dược TPHCM…

tp-thi.jpg
Thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Dũng

Vũ Hồng An - thí sinh có điểm IELTS 7.0 đăng ký nguyện vọng vào ĐH Y Dược TPHCM tỏ ra vui mừng khi chứng chỉ của mình được chấp nhận và cộng điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh lần này. An cho hay, em vừa bổ sung minh chứng điểm IELTS theo yêu cầu của trường và được nằm trong danh sách các thí sinh được công điểm nhờ có chứng chỉ này. “Với mức cạnh tranh cao, việc được công điểm dù chỉ 0,25 điểm cũng thêm lợi thế so với các thí sinh khác”, An chia sẻ.

Ðiểm chuẩn ngành "hot" ổn định

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm, nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán, điểm chuẩn các ngành xét theo khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh)… có thể giảm từ 2-3 điểm so với năm trước. Tuy nhiên, các ngành khối xã hội (C00, C01, C07…) có xu hướng giảm nhẹ hơn hoặc giữ ổn định, tạo sự khác biệt đáng kể giữa các lĩnh vực đào tạo.

Ông Cù Xuân Tiến nhận định, dù phổ điểm thi thấp nhưng nhờ chứng chỉ IELTS, điểm chuẩn nhiều ngành tại trường có xu hướng giảm nhẹ từ 0,5-1,5 điểm so với năm ngoái. Những ngành có sức hút như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing có thể giảm ít hoặc giữ nguyên.

Các ngành mới, ít cạnh tranh như Luật Dân sự (tiếng Anh), Toán ứng dụng trong kinh tế, Công nghệ tài chính, Hệ thống thông tin quản lý có khả năng giảm sâu hơn, lên đến 1,5 điểm

Phân tích phổ điểm thi cho thấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT nhiều khả năng giảm từ 1-2 điểm, nhất là các tổ hợp môn có Toán hoặc Tiếng Anh như A01, D01. Tại các trường có đào tạo khối công nghệ và kỹ thuật, dự báo mức giảm có thể lên tới 2-3 điểm.

Ông Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) nhận xét, phổ điểm tiếng Anh rất phân hóa và ổn định, dù Toán và Hóa có dấu hiệu giảm - điều khiến các ngành công nghệ cao vẫn có thể giữ điểm chuẩn cao với tỷ lệ xét tuyển đa dạng phương thức.

NGUYỄN DŨNG
#Chứng chỉ IELTS #Điểm IELTS xét tuyển đại học #Tuyển sinh 2025 #Điểm chuẩn ngành hot #IELTS như 'phao cứu sinh' #Điểm thi THPT 2025 #Ngành Kinh tế quốc tế #Ngành Marketing #Xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS #Ảnh hưởng của IELTS đến điểm chuẩn

