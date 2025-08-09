Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai chương trình song bằng ở các trường công lập

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị thành phố sớm phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thành phố Hà Nội giai tri đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó có nội dung dạy học các môn Toán, Khoa học Tự nhiên và Tin học bằng tiếng Anh, làm cơ sở để triển khai song song 2 mô hình gồm: Chương trình tích hợp quốc tế và chương trình tăng cường năng lực tiếng Anh trong dạy học các môn Khoa học.

Ngày 9/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổng kết đề án thí điểm và đề án kéo dài thí điểm Chương trình đào tạo song bằng.

Theo báo cáo, năm học 2017–2018, Hà Nội xây dựng và triển khai thí điểm Chương trình đào tạo song bằng (tích hợp chương trình giáo dục quốc gia Việt Nam với Chương trình quốc tế Cambridge).

Trường THPT Chu Văn An là trường công lập đầu tiên trên cả nước triển khai dạy chương trình tích hợp Cambridge về việc đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc-Chứng chỉ A Level.

Năm học 2018-2019, ở cấp THCS, thành phố tiếp tục có thêm 7 trường công lập triển khai đề án gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Thanh Xuân, THCS Chu Văn An tuyển khoảng 600 học sinh/năm.

Toàn thành phố có 8 trường công lập đã nhận mã số là trường thành viên Cambridge. Ở các trường triển khai thí điểm học sinh được học tích hợp chương trình quốc gia và chương trình Cambridge.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian triển khai thí điểm chương trình.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá, học sinh tham gia thi IGCSE, AS-Level, A-Level đạt kết quả rất cao. Nhiều học sinh có điểm đủ điều kiện tuyển thẳng vào các trường đại học quốc tế.

Các trường đã xây dựng đội ngũ giáo viên Việt Nam đủ năng lực giảng dạy chương trình quốc tế và được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ về phòng học chuẩn Cambridge; thiết bị dạy học hiện đại, phòng lab, thư viện; hệ thống kết nối mạng, phần mềm quản lý học tập; không gian sáng tạo, khu học tập cá nhân.

Học sinh hệ song bằng thể hiện năng lực vượt trội về ngoại ngữ, tư duy học thuật và kỹ năng sống. Các em tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, văn hóa, thể thao, khẳng định được bản lĩnh, năng lực trong môi trường học tập tích hợp và hội nhập quốc tế.

Từ năm học 2021–2022, theo lộ trình, các trường THCS trong đề án không tuyển sinh học sinh lớp 6 chương trình song bằng IGCSE, ảnh hưởng đến sự liền mạch giữa các cấp học. Năm học 2023–2024, việc tuyển sinh chương trình A-Level tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và THPT Chu Văn An chỉ giới hạn trong nhóm học sinh hệ song bằng tại các trường THCS thuộc đề án. Trong khi đó, nhu cầu theo học chương trình tích hợp từ học sinh trên địa bàn Thành phố vẫn rất lớn.

Lựa chọn trường công lập tiếp tục chương trình

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, sau 7 năm triển khai đề án, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế. Đề án thực sự là mô hình đào tạo “công dân toàn cầu” khi học sinh không chỉ giỏi tiếng Anh học thuật mà còn thể hiện năng lực, tư duy phản biện, khả năng thích ứng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được tiếp cận các phương pháp dạy học tích hợp, đánh giá đa chiều; tham gia các lớp tập huấn từ Cambridge và chuyên gia quốc tế và dần từng bước làm chủ chương trình tích hợp, hạn chế sự phụ thuộc vào đội ngũ nước ngoài.

“Mới đây, Chính phủ ban hành quy định về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, mở ra hành lang pháp lý, đặt nền móng cho việc nhân rộng các mô hình tích hợp quốc tế tại các trường trên đại bàn thành phố. Hà Nội có căn cứ triển khai bền vững và chuyên nghiệp các chương trình giáo dục tích hợp quốc tế”, ông Cương nói.

Khen thưởng học sinh các nhà trường.

Sở GD&ĐT kiến nghị thành phố chỉ đạo tổng kết, nghiệm thu và đánh giá kết quả triển khai đề án đào tạo song bằng giai đoạn thí điểm; trên cơ sở đó, định hướng việc tiếp tục triển khai chương trình Cambridge trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế thu hút, tuyển dụng giáo viên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học từ nguồn sinh viên xuất sắc tốt nghiệp các lớp chất lượng cao của Trường Đại học Sư phạm, hoặc các nhà khoa học, lưu học sinh đã tu nghiệp tại các quốc gia phát triển (như Mỹ, Châu Âu), nhằm từng bước thay thế và giảm sự phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên nước ngoài.

Cho phép Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường THPT Chu Văn An được cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo các gói đầu tư trung hạn, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn triển khai chương trình Cambridge một cách hiệu quả, bền vững.

Kiến nghị thành phố sớm phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thành phố Hà Nội giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó có nội dung dạy học các môn Toán, Khoa học Tự nhiên và Tin học bằng tiếng Anh, làm cơ sở để Hà Nội triển khai song song hai mô hình gồm: Chương trình tích hợp quốc tế và chương trình tăng cường năng lực tiếng Anh trong dạy học các môn Khoa học.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai mô hình đào tạo chương trình tích hợp trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc lựa chọn cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện để triển khai mô hình đào tạo tích hợp trong năm học 2025–2026.

Xây dựng lộ trình mở rộng mô hình đào tạo tích hợp trong các năm tiếp theo, đảm bảo yếu tố hiệu quả, bền vững và phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục Thủ đô giai đoạn 2025–2035.

Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên và tổ chức quốc tế để tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia triển khai chương trình tích hợp, từng bước nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và đảm bảo tính bền vững cho mô hình.