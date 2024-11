Đọ sức với hơn 270.000 thí sinh, nam sinh lọt top điểm tiếng Anh cao nhất thế giới

TPO - Trần Ngọc Bảo, học sinh lớp 11AS2, Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu xuất sắc lọt “Top in the World” môn tiếng Anh với số điểm tuyệt đối 150/150 ở kỳ thi IGCSE của Cambridge. Kỳ thi này có hơn 270.000 thí sinh dự thi.

Ngọc Bảo chia sẻ, khi biết điểm của mình cũng khá yên tâm và nghĩ có thể đủ để đạt mức “Top in Vietnam” nhưng với “Top in the World” thì quả là điều bất ngờ. Em cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì sau một quá trình nỗ lực đã được có “trái ngọt”.

IGCSE là chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Theo kết quả công bố của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (Anh), Bảo Ngọc đạt mức điểm A*, mức điểm cao nhất các môn Toán, Sinh học, Vật lý và Hóa học. Với kết quả đạt được Bảo sẽ có thêm cơ hội xin học bổng ở các trường ĐH trong thời gian tới.

Bảo theo học chương trình Cambrige từ lớp 6 ở trường THCS – THPT Nguyễn Siêu song song với chương trình phổ thông Việt Nam. Đến lớp 9, em chọn 4 môn tự nhiên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học và môn tiếng Anh để học như ngôn ngữ thứ hai.

Dù ở bậc tiểu học, em không theo chương trình Cambrige nhưng khi vào trường, không bị choáng ngợp bởi năng lực ngoại ngữ của các bạn cùng trang lứa.

Cách học của em là tận dụng mọi thời gian ở trường để làm bài, tranh thủ sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Ở nhà ai cũng có thời gian học như nhau nhưng đến trường, nếu tận dụng được các tiết trống, giờ nghỉ sẽ tối ưu được việc học. Thầy cô luôn có mặt ở trường, lớp để học sinh có thể trao đổi bất kỳ thông tin nào cũng là một lợi thế.

“Hơn nữa, môi trường học tập ở lớp tốt hơn vì không có các thiết bị điện thoại, điện tử tác động khiến mình xao nhãng. Từ sáng sớm, khi chuẩn bị cho giờ học đầu tiên, tất cả điện thoại của học sinh được thu về một chỗ cho đến khi giờ học kết thúc. Đó là môi trường lý tưởng để học tập, trao đổi bài”, Bảo nói.

Cậu học trò cũng cho rằng, học sinh biết tận dụng cơ hội để tăng tương tác, trò chuyện với thầy cô sẽ có nhiều lợi thế. Em được giao nhiều bài tập, giải đáp những chỗ khó và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo viên đến từ nhiều quốc gia cũng là cách để tăng khả năng nghe, nói của mình.

Không ảnh hưởng bởi thiết bị điện tử

Điện thoại, thiết bị giải trí thông minh bên cạnh những lợi thế cho học tập cũng đang tiêu tốn khá nhiều thời gian của học sinh. Ngọc chia sẻ, bố là người nghiêm khắc, đến năm cuối lớp 9 mới cho con trai dùng điện thoại một cách giới hạn và có kiểm soát. Khi ngồi vào bàn học, em tạo thói quen để điện thoại ra xa để rèn tính tập trung. Những bài tập thầy cô giao hay cần tìm tài liệu, em thường sử dụng máy tính để có màn hình to, dễ nhìn, dễ học. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh mang máy tính cá nhân thay điện thoại trong những giờ học cần sử dụng.

Em chia sẻ, dự định sẽ tìm kiếm học bổng của một trường ĐH nào đó để có thể đi du học, theo đuổi ngành liên quan Sinh học. Để chuẩn bị cho việc có thể đi du học xa nhà, em thường làm việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa khi có thời gian rảnh để có thể tự lập cuộc sống.

Ở kỳ thi IGCSE của Cambrige, Ngọc Bảo đạt điểm tuyệt đối cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chia sẻ phương pháp học để đạt điểm kịch trần, Ngọc cho biết, từ nhỏ em học tiếng Anh một cách thụ động, không ép bản thân. Em thường đọc truyện, xem phim, nghe nhạc, đọc báo, lướt website, xem video giải trí hoàn toàn bằng tiếng Anh thành thói quen. Em cho rằng, dù học trên lớp hay các trung tâm, khi về nhà, mình dành thời gian tự học, tự bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng nghe nói.

Trong các kỹ năng, nghe và đọc là hai kỹ năng em tự tin nhất. Trong quá trình ôn luyện để thi IGCSE, Bảo cũng học để thi lấy chứng chỉ SAT để bổ trợ cho nhau. Theo nam sinh này, để đạt được mức điểm tuyệt đối ở IGCSE, thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững chắc, biết mở rộng, liên kết các thông tin để trả lời chắc chắn.

Ngoài thầy cô giáo, bố mẹ cũng là người hỗ trợ Bảo rất nhiều trong việc học. Em thường xuyên trao đổi với bố, một giảng viên ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội để nắm chắc kiến thức nền tảng các môn Khoa học tự nhiên. Em cũng thường cũng cố kiến thức bằng cách luyện đề các môn. Mỗi ngày em luyện 2-3 đề các môn, qua đó để ôn tập kiến thức cũng như rèn kỹ năng đọc và trả lời các câu hỏi.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu cho biết, đây là lần đầu tiên, nhà trường tự hào vì có học sinh chinh phục được kết quả ấn tượng này. “Từ khi bắt đầu tham gia thi Cambridge IGCSE năm 2016 đến nay, trường liên tục có học sinh đạt “Top in Vietnam” và bây giờ là “Top in the World”, với tổng cộng 8 lần đạt Top riêng ở môn này”, bà Thúy nói.