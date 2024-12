14 học sinh Vinschool đạt điểm cao nhất thế giới và Việt Nam trong các môn thi Cambridge quốc tế

Với 8 học sinh đạt TOP 1 thế giới và 7 học sinh đạt TOP 1 Việt Nam (1 học sinh đạt danh hiệu kép) trong kỳ thi Cambridge IGCSE và AS/A-Level 2024, Vinschool một lần nữa chứng minh chất lượng và tầm vóc của Hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Dấu ấn quốc tế của Hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam

Năm nay, 7 học sinh Vinschool (Vinsers) đã tiếp nối truyền thống học thuật đáng tự hào của các thế hệ trước để tiếp tục chinh phục danh hiệu “Top in Vietnam”, đạt điểm thi Cambridge cao nhất Việt Nam ở các môn: Khoa học Máy tính (IGCSE), Khoa học (IGCSE), Mỹ thuật & Thiết kế (AS Level), Kinh doanh (AS Level), Tâm lý học (AS/A-Level) và Hóa học (A Level). Đặc biệt, 8 Vinsers đã được vinh danh là những học sinh đạt điểm Cambridge cao nhất thế giới (“Top in the World” Award) trong môn Toán và Tiếng Anh ESL (kỹ năng Nói) bậc IGCSE.

Với các thành tích xuất sắc này, 14 Vinsers (1 Vinser nhận danh hiệu kép) đã vinh dự được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge trực tiếp trao chứng nhận “Học giả Cambridge Xuất sắc” (Outstanding Cambridge Learner Awards) trong kỳ thi Trung học quốc tế IGCSE và Tú tài nâng cao AS/A-Level năm 2024.

Ông Daniel Peter Scovell, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Vinschool, cho biết: “Việc học sinh đạt được danh hiệu "Top in the World" là minh chứng cho một chương trình giảng dạy không chỉ vững chắc về mặt học thuật mà còn có tính cạnh tranh toàn cầu. Tại Vinschool, chúng tôi luôn chú trọng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm và tạo ra một môi trường học thuật nơi mỗi học sinh đều có cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bằng cách kết hợp tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt với trọng tâm là tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng học tập suốt đời, Vinschool trang bị cho học sinh những hành trang cần thiết để vươn xa.”

Không chỉ ghi dấu ấn với những học sinh xuất sắc đã được vinh danh, kết quả kỳ thi Cambridge tại Vinschool năm nay tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục với 6/7 môn thi IGCSE có tỉ lệ điểm A*/A (thang điểm cao nhất) cao hơn năm học trước và 39,4% điểm thi A-Level đạt A*/A (cao hơn 5,5% so với năm học trước). Với số lượng học sinh đạt điểm xuất sắc ngày càng tăng, Vinschool là hệ thống trường có học sinh đạt nhiều điểm A*/A nhất Việt Nam (1282 điểm A*/A) và là trường đứng đầu Việt Nam về số lượng học sinh dành trọn vẹn điểm tuyệt đối A*/A tất cả các môn thi (142 học sinh).

Chị Nguyễn Hồng Giang, phụ huynh Vinschool, chia sẻ: “Qua quá trình hai con tôi học hệ Cambridge tại Vinschool, tôi nhận thấy hệ thống giáo viên ở đây thực sự chất lượng và tận tâm. Các thầy cô thường xuyên đánh giá chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh, từ đó đưa ra các kế hoạch học tập phù hợp. Nhờ sự hướng dẫn sát sao này, tôi thấy con mình ngày càng tiến bộ, tự tin hơn và bắt đầu hình thành những kỹ năng cần thiết để tiến xa hơn trong hành trình học tập và phát triển bản thân.”

“Giấy thông hành” vào các trường đại học danh giá

Với nền tảng vững chắc, 80% học sinh Vinschool đã được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và thế giới trước khi tốt nghiệp bằng các chứng chỉ quốc tế trong năm học gần nhất. Hơn 1/3 học sinh khối 12 trúng tuyển các trường đại học hàng đầu thế giới như Cambridge University, New York University, University of Brighton, York University, Toronto Metropolitan University, Monash University,.... Trong đó, gần 40% các em đã đạt các suất học bổng giá trị 30%-100% và toàn phần.

“Chúng con được tự do lựa chọn các môn học phù hợp với kế hoạch sự nghiệp tương lai và cá nhân hóa lộ trình học tập theo thế mạnh. Chương trình Cambridge tại Vinschool đã giúp con giành được học bổng Hiệu trưởng từ Đại học Quốc gia Úc (ANU) và học bổng từ các trường đại học danh giá khác trên thế giới”, cựu học sinh Vinschool - Ngô Phương Ngân, Top 1 Việt Nam môn Toán và môn Khoa học máy tính A-Level năm 2023, đạt trọn vẹn điểm tối đa A* tất cả các môn thi A-Level 2023, chia sẻ.

Chương trình quốc tế Cambridge của Vinschool được xem là “giấy thông hành” mở cánh cửa bước vào các trường đại học danh giá, cả trong nước và quốc tế, khi chứng chỉ A-Level được công nhận tại 100% trường đại học Anh và hơn 850 trường đại học Mỹ, cũng như xét tuyển thẳng vào các đại học TOP đầu Việt Nam.

Với lộ trình học tập chuẩn Cambridge, danh mục môn học đa dạng bậc nhất Việt Nam cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế và cố vấn học tập 1-1 đồng hành, Vinschool tạo điều kiện tối ưu để học sinh phát huy tối đa tiềm năng. Tại Vinschool, 100% học sinh được tham gia kì thi chính thức do Hội đồng khảo thí Cambridge Assessment International Education (CAIE) tổ chức.