Không để học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ

TPO - Ngày 8/8, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị năm học mới tại các xã Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn), Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành đã trao gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các trường học và giáo viên bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3.

1,2 tỷ đồng hỗ trợ trường học, giáo viên vùng lũ

Trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục sau lũ, chuẩn bị năm học mới và trao hỗ trợ các nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 tại các xã Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý ngày 8/8, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, nhất là khi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã gần kề.

“Các nhà trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị, quần áo, sách vở học tập chi tiết để ngành kịp thời hỗ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ, phải nghỉ học vì lý do thiếu thốn”, ông Thành nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén)



Người đứng đầu ngành Giáo dục Nghệ An cũng dự báo về những khó khăn trong năm học mới, trong đó, ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, còn phải làm tốt công tác vận động học sinh tới trường.

Qua khảo sát, ông Thành cho biết, đối với các trường bị thiệt hại nặng, không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, phương án trước mắt, tạm thời chuyển học sinh về điểm trường an toàn, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới.

Hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng. Về phía tỉnh Nghệ An, cũng đã có kế hoạch cấp 50 tỷ đồng cho ngành Giáo dục khắc phục mưa lũ. Số kinh phí này, Sở sẽ phân về cho các địa phương, nhà trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản, phục vụ dạy học khi bước vào năm học mới.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao hỗ trợ cho các nhà trường bị thiệt hại do mưa lũ

Những ngày qua, để đồng hành với các nhà trường, ngành Giáo dục đã phát động trong toàn ngành và huy động được hơn 3 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp.

Dịp này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã trao số tiền gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các nhà trường và các giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ. Mức hỗ trợ các nhà trường từ 25 - 300 triệu đồng/trường và các giáo viên từ 5 - 10 triệu đồng/người.

Phát huy phong trào "trường giúp trường" sau lũ

Gần 3 tuần sau trận lũ lịch sử, Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm sâu dưới đống bùn, đất. Ông Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng chục máy tính, ti vi, máy chiếu… phục vụ việc dạy học và phần lớn vật dụng đều đã hư hỏng do ngâm bùn đất. “Khối lượng bùn đất tràn vào trường rất lớn, chúng tôi đang tập trung dọn dẹp lớp bùn này rồi mới có kế hoạch tiếp theo”, ông Hà nói.

Trao quà cho các giáo viên bị hư hỏng nhà cửa, thiệt hại tài sản

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua đã làm 40 điểm trường ở các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An bị vùi lấp trong bùn đất, hư hỏng nặng. Ngay sau trận lũ, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã phát động phong trào “trường giúp trường”, nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại do lũ gây ra.

Sau lời phát động, hàng trăm giáo viên ở các trường miền xuôi đã mang theo cuốc, xẻng, thực phẩm lên hỗ trợ đồng nghiệp dọn bùn, dọn dẹp trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới đã cận kề. Không chỉ đóng góp ngày công, giáo viên còn trích một phần lương để hỗ trợ các trường học, giáo viên và học sinh bị thiệt hại nặng.

Nhiều trường học vẫn ngổn ngang sau lũ quét lịch sử

Ông Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2 (xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở GD&ĐT Nghệ An, ngày 29/7, đoàn 16 giáo viên của trường đã vượt quãng đường hơn 200km tới các xã Tương Dương, Tam Quang để giúp đỡ khắc phục hậu quả lũ lụt.

“Không chỉ giúp đỡ các trường học và nhà của các đồng nghiệp bị ngập, đoàn giáo viên đã trực tiếp vào bản, tham gia xúc đất, cào bùn, dọn dẹp nhà cửa, giúp bà con ổn định lại chỗ ở. Đồng thời, trao tặng các phần quà, gồm lương thực, quần áo, nước uống, đồ dùng thiết yếu và một số khoản hỗ trợ tiền mặt”, ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho biết, do đặc thù của trường, học sinh chủ yếu ở các xã vùng cao nên ngay sau khi hết lũ, nhà trường đã liên lạc với các em học sinh để thăm hỏi và nắm bắt tình hình thiệt hại.

Các giáo viên vùng xuôi giúp các trường miền núi dọn dẹp trường lớp sau mưa lũ

Để động viên giáo viên và học sinh bị thiệt hại nặng, sớm ổn định cuộc sống trước năm học mới, nhà trường đã kêu gọi giáo viên ủng hộ được gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường cũng đã mua thêm sách vở, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu lên thăm, tặng cho học sinh, giáo viên.

“Rất nhiều giáo viên cũng xung phong lên đường, song nhà trường chỉ chọn 18 giáo viên có đủ sức khỏe. Sau khi nắm bắt tình hình, trường quyết định lên hỗ trợ 2 trường học ở xã biên giới Mường Típ dọn dẹp. Lên đây, trực tiếp nhìn một số trường học tan hoang sau lũ mà xót xa”, cô Hoa chia sẻ.

“Phong trào “trường giúp trường” không chỉ giúp các trường sớm khắc phục hậu quả lũ lụt để chuẩn bị năm học mới, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong toàn ngành. Qua những hành động cụ thể, nghĩa tình ấy, tôi tin rằng chúng ta đang nuôi dưỡng một nền giáo dục không chỉ vững về chuyên môn mà còn sâu sắc về đạo lý, vì con người”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành chia sẻ.