Học nghề miễn phí - Cen EcoTech giúp thanh niên tự tin bước vào thị trường lao động

Trong thị trường lao động đầy cạnh tranh, cơ hội không tự đến mà phụ thuộc vào năng lực và kỹ năng thực tế của mỗi người. Mô hình đào tạo nghề miễn phí của Cen EcoTech giúp thanh niên tự tin xây dựng nền tảng vững chắc để tiến vào nghề nghiệp ổn định và phát triển lâu dài.

Không kỹ năng, dân số vàng dễ biến thành nỗi lo dài hạn

Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng – dân số trong độ tuổi lao động (15–64 tuổi) duy trì ở mức cao, khoảng 67,4% năm 2024. Đây là cơ hội để tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực, nhưng chỉ khi người trẻ bước vào thị trường lao động với khả năng tạo ra giá trị. Thiếu kỹ năng, lợi thế nhân khẩu học có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng. Vì vậy, điều quan trọng là xây dựng một lực lượng lao động thực sự “vàng” – vừa giàu kiến thức, vừa vững tay nghề, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Dân sống vàng vừa là cơ hội vừa là thách thức cho thị trường lao động Việt Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê trong 3 tháng cuối năm 2025, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên trong tình trạng không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo nghề, chiếm 10% tổng số thanh niên. Đây không chỉ phản ánh lựa chọn cá nhân, mà còn cho thấy một bộ phận lực lượng trẻ đang bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh vẫn đang thiếu lao động có tay nghề, phải tốn nhiều chi phí đào tạo lại.

Khi lực lượng trẻ thiếu tay nghề, hệ quả không chỉ dừng ở thu nhập thấp hay thất nghiệp tạm thời. Về lâu dài, đó là rủi ro cho toàn xã hội: năng suất lao động trì trệ, cơ hội tham gia vào các ngành giá trị cao bị thu hẹp và ưu thế dân số vàng có thể bị tiêu hao trước khi kịp mang lại đóng góp thực chất.

Trong thị trường lao động đầy biến động, điều quan trọng là người trẻ có đủ kỹ năng để trụ vững và phát triển. Khi có nghề, dân số vàng trở thành lợi thế; nếu không, nó sẽ là thách thức kéo dài với nền kinh tế.

Cen EcoTech - Điểm tựa để người trẻ vững nghề

Trước thách thức về kỹ năng, trường Cao đẳng Cen EcoTech mở ra cơ hội để thanh niên Việt Nam tự tin bước vào nghề nghiệp. Nằm trong hệ sinh thái Cen Group, Cen EcoTech thiết kế các chương trình đào tạo miễn phí, gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế và thị trường; trang bị cho học viên kỹ năng thực hành để tự tin bước vào thị trường lao động.

Mô hình “học – thực hành – có chứng chỉ” không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn rèn kỹ năng thực chiến, hình thành nên lực lượng lao động trẻ chủ động, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với thay đổi. Nhờ đó, lợi thế dân số vàng của Việt Nam được chuyển hóa thành động lực phát triển, thay vì trở thành gánh nặng lâu dài.

Những kết quả từ các chương trình trước đây của Cen EcoTech cho thấy năng lực đào tạo thực chiến và tầm nhìn dài hạn của trường. Khóa “miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản” là lời giải cho bài toán chuẩn hóa đội ngũ môi giới, từng bước chuyển dịch từ tư duy “nghề tay trái” sang một lộ trình sự nghiệp chuyên nghiệp và bền vững. Chương trình “chuẩn bị tay nghề miễn phí chuẩn Đức” trong thời gian chờ visa 18A-B giúp học viên hoàn thiện kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng hội nhập và đáp ứng yêu cầu khắt khe từ thị trường Đức.

100% học viên tham gia chương trình miễn phí 500 suất đào tạo chứng chỉ môi giới đã nhận chứng nhận hoàn thành, sẵn sàng dự thi chứng chỉ hành nghề.

Bắt nhịp xu hướng “kinh tế bạc” – khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng cao – Cen EcoTech sẽ triển khai chương trình đào tạo miễn phí nghề Chuyên viên Chăm sóc (CareGiver). Đây là bước đi chiến lược trong hệ sinh thái Cen Group, khi doanh nghiệp phát triển mảng bất động sản điều dưỡng và chuẩn bị ra mắt các trung tâm chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn, từ 3 đến dưới 6 tháng, học viên sẽ làm việc tại các cơ sở của Cen, đảm bảo có việc làm ngay sau khi đào tạo.

Học CareGiver miễn phí tại Cen EcoTech – sẵn sàng nghề nghiệp trong kỷ nguyên mới

Chương trình trang bị cho học viên kỹ năng nghề vững chắc, sẵn sàng tham gia lực lượng lao động và đảm bảo cơ hội việc làm ổn định. Đồng thời, khóa học nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hình thành tinh thần chăm sóc tận tâm và trách nhiệm với cộng đồng, biến học viên thành một phần của hệ sinh thái Cen – nơi kết nối giáo dục, nghề nghiệp và dịch vụ chăm sóc, tạo tác động tích cực lâu dài cho xã hội.

Thông qua các chương trình đào tạo nghề miễn phí và gắn kết nhu cầu thực tế của thị trường, Cen EcoTech khẳng định vai trò tiên phong: biến lợi thế dân số vàng thành lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng cả nhu cầu hiện tại lẫn tương lai của thị trường trong nước và quốc tế. Khi người trẻ có nghề trong tay, họ không chỉ tìm được việc làm ổn định mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và nền kinh tế.

Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo nghề miễn phí tại Cen EcoTech, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0848006268

Website: https://cenecotech.edu.vn/chuyen-vien-cham-soc/