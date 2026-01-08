Xúc động lễ trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 khu vực phía Bắc

TPO - Sáng 8/1, tại trụ sở báo Tiền Phong, diễn ra lễ trao học bổng Nâng bước thủ khoa khu vực phía Bắc cho 19/20 sinh viên các trường đại học từ Quảng Trị trở ra.

Buổi lễ diễn ra trang trọng ấm áp với sự tham dự của anh Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ban thư ký, Chánh văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam - đại diện phòng Công tác Chính trị sinh viên các đại học, học viện, trường đại học có sinh viên nhận học bổng.

Ảnh: DUY PHẠM

Về phía báo Tiền Phong, đại diện Ban tổ chức gồm có: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Thời sự; bà Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Nhà báo Khánh Huyền - Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện; cùng các trưởng, phó ban, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong.

Học bổng được Ban tổ chức, nhà tài trợ trao tận tay sinh viên

Đồng hành với chương trình có bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội; ông Nguyễn Đình Chước - Phó TGĐ Kinh doanh SunUni Academy, CTCP Anh Ngữ Quốc tế SUNUNI ACADEMY cùng người đẹp Vũ Hương Giang, người đẹp Nguyễn Ngọc Nữ.

Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Mỗi sinh viên được tặng 1 thẻ học bổng Anh văn do CTCP Quốc Tế Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tài trợ trị giá 17 triệu đồng, 1 hộp quà goya, 1 mũ bảo hiểm, 1 balo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến (bìa phải) thay mặt BTC trao kỉ niệm chương, tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Quốc tế SUNUNI ACADEMY trao tặng 5 suất học bổng toàn phần lộ trình IELTS từ 0 đến 7.5 trị giá 475 triệu đồng. Với phần học bổng này, mỗi sinh viên sẽ được học tiếng Anh IELTS trong vòng hơn 2 năm đến đạt trình độ 7.5. Đây là món quà thiết thực, quý giá mà CTCP Anh Ngữ Quốc tế SUNUNI ACADEMY dành tặng cho 5 sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để học ngoại ngữ; tạo cơ hội học tập bình đẳng cho sinh viên để có hành trang cho ngày mai các em lập thân, lập nghiệp.

Vượt khó để trưởng thành sớm

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến gửi lời chúc mừng tới các sinh viên khu vực phía Bắc được nhận học bổng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, học bổng Nâng bước thủ khoa ra đời với một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ: ghi nhận và tiếp sức cho những nỗ lực xuất sắc, cho ý chí vươn lên của các em học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn.

Đây không chỉ là sự tôn vinh thành quả học tập, mà còn là lời khẳng định BTC luôn trân trọng tri thức, đề cao sự nỗ lực và sẵn sàng đồng hành cùng những ước mơ chính đáng.

Ca sĩ Vũ Quang Thiện biểu diễn 2 ca khúc Quê mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và bài hát Việt Nam thịnh vượng sáng ngời của nhạc sĩ Bùi Trường Linh.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1993 đến nay. Báo Tiền Phong là cơ quan thường trực của Quỹ, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch điều hành, Tổng Biên tập báo Tiền Phong làm Giám đốc Quỹ.

Từ năm 2016, báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức chương trình “Nâng bước thủ khoa” nhằm vinh danh, trao học bổng cho thủ khoa, những sinh viên đạt điểm cao đầu vào trong mùa tuyển sinh cùng năm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ 50 thủ khoa đầu tiên của miền Nam được vinh danh trao học bổng đến nay chương trình đã mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Trải qua 10 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên.





Những gương mặt thủ khoa được vinh danh là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, cho khát vọng vượt lên hoàn cảnh để chinh phục tri thức. Thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên khác.

“Chúng tôi, khi cầm trên tay tâm thư của các em không khỏi rưng rưng, cảm phục tinh thần vươn lên, vượt hoàn cảnh để trưởng thành sớm của các em. 19 sinh viên ngồi đây, không ít em có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Những mất mát đó không nguồn vật chất nào có thể bù đắp. Nhưng bằng tinh thần hiếu học, tự lực, cố gắng, các em đã vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được kết quả như ngày hôm nay”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Ông Nguyễn Đình Chước - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh SunUni Academy trao 5 suất học bổng toàn phần tiếng Anh IELTS trị giá 475 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với phần học bổng này, sinh viên sẽ học tiếng Anh trong vòng hơn 2 năm để đạt mục tiêu IELTS 7.5.

Nhà báo Ngọc Tiến cho rằng, học bổng mà các em nhận được hôm nay có thể chưa phải là giá trị vật chất lớn, nhưng ban tổ chức tin rằng đó là niềm tin, là sự gửi gắm, là lời nhắn nhủ các em hãy tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, giữ vững ý chí, không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Con đường phía trước còn gian nan, sẽ có thử thách, nhưng với nền tảng tri thức, với bản lĩnh đã được tôi luyện, BTC tin các em sẽ vững vàng tiến bước.

Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành, chung tay xây dựng và lan tỏa chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa trong suốt thời gian qua. Chính sự chung sức ấy đã góp phần chắp cánh cho nhiều ước mơ, tạo động lực cho nhiều tài năng trẻ tiếp tục vươn xa.

“Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của toàn xã hội, để ngày càng có thêm nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc vượt khó được tiếp sức trên con đường học tập và lập thân, lập nghiệp”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến gửi lời tri ân.

Viết tiếp giấc mơ

Tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với bao nhiêu hoài bão nhưng ước mơ ấy có thể dở dang vì hoàn cảnh éo le. Các em không ngừng nỗ lực, chăm chỉ mỗi ngày để có điều kiện theo đuổi giấc mơ. Những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi và giờ đây các em hạnh phúc khi được các tổ chức, cá nhân chung tay nâng đỡ.

Giao lưu tại chương trình, 3 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn đã có những chia sẻ xúc động và có điều trùng hợp, các em đều có mong muốn trở thành nhà giáo, viết tiếp con đường truyền thụ tri thức cho thế hệ học sinh mai sau.

Nguyễn Thị Thủy Tiên (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), Nguyễn Thị Như Quỳnh (Trường Đại học Vinh) và Sần Văn Thinh (Trường Đại học Tân Trào) giao lưu tại buổi lễ

Em Sầm Văn Thinh, Á khoa Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) là người dân tộc Nùng sinh ra và lớn lên tại xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ). Gia đình Thinh thuộc hộ nghèo. Mẹ mất từ khi Thinh 5 tuổi. Cuộc sống vốn khó khăn lại thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ khiến tuổi thơ nam sinh càng cơ cực.

"Bố hay uống rượu, bạo lực gia đình và lấy thêm hai lần vợ nhưng cả hai đều bỏ đi. Năm 2019, bố mất, bỏ em trơ trọi giữa cuộc đời. Trong hoàn cảnh đó, nhiều lúc em tạm quên đi sự thật để lao vào học. Em nghĩ rằng, chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi cuộc đời", Thinh tâm sự.

Nam sinh chia sẻ về ước mơ, rồi mai đây sẽ trở thành một thầy giáo, quay trở về quê hương dạy chính các em nhỏ vùng cao. "Em sẽ nói với các em nhỏ vùng khó rằng: chỉ cần nỗ lực sẽ đạt được ước mơ của mình", Thinh nói.

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Á Khoa đầu vào ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội kể, sau một biến cố lớn, cả bố và mẹ đã bỏ lại 3 chị em cho ông bà nội. Khi đó, Tiên học lớp 8, người em út lên 2 còn ông bà đã ở tuổi 80 vẫn phải xoay xở nhặt từng mớ rau nuôi cháu. Thủy Tiên nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của họ hàng và thầy cô. "Chính tình yêu thương, vòng tay che chở của thầy cô giáo khiến em ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo mai đây đứng trên bục giảng", Thủy Tiên xúc động chia sẻ.

Các sinh viên được nhận học bổng.

Chia sẻ trong talkshow giao lưu, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Thủ khoa ngành Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Vinh nói rằng, do khiếm khuyết về cơ thể, từ khi vào lớp 1 em đã phải tập viết bằng tay trái. Sinh hoạt khó khăn và tự ti nhưng em vẫn quyết tâm học tập. Từ nhỏ, mỗi ngày em tự cắp sách đến trường. Con đường làng lầy lội, nhiều lần vấp ngã đau đớn nhưng em vẫn cố đứng dậy để đi tiếp. Đến cấp 3, trường học xa nhà, Quỳnh được người bạn đồng hành chở đến trường và về nhà.

"Tốt nghiệp THPT, em từng nghĩ sẽ phải nghỉ học vì nhà nghèo, bố mẹ không có tiền nuôi ăn học. Nhưng rồi mẹ động viên, con cứ học để thay đổi cuộc đời. Em mơ ước trở thành cô giáo tâm lý để giúp chữa lành vết thương trong tâm hồn của những em gặp khó khăn", Như Quỳnh nói.

Năm nay là lần thứ 10 diễn ra chương trình trao học bổng nâng bước Thủ khoa, BTC ghi nhận một số lượng lớn hồ sơ gửi về chương trình khi còn hơn 400 hồ sơ từ hầu hết các trường đại học, học viện trên toàn quốc. Ban tổ chức đã chọn ra 120 ứng viên để vinh danh và trao học bổng.