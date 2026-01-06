NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025 Gần 40 thủ khoa mồ côi

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10, gần 100 thủ khoa trên cả nước đã hội tụ tại TPHCM để nhận học bổng, trong đó có gần 40 em mồ côi và nhiều trường hợp chịu tổn thất nặng nề vì bão lũ, hoàn cảnh thương tâm.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” bước sang lần tổ chức thứ 10, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương khi được triển khai đồng thời tại hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM.

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/1, chương trình mang đến chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa như tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu cùng các chuyên gia, gala kỷ niệm 10 năm tổ chức, vinh danh và trao học bổng cho những thủ khoa giàu nghị lực. Mỗi hoạt động không chỉ là sự ghi nhận thành tích học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường phía trước.

Năm nay, gần 100 thủ khoa nhận học bổng có mặt tại TPHCM, trong đó có gần 40 em mồ côi và nhiều trường hợp đến từ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

“Bão lũ cuốn hết tài sản gia đình em”

Giữa những câu chuyện vượt khó ấy, hoàn cảnh của Lê Phan Bảo Vy, sinh viên Trường Đại học Phú Yên, khiến nhiều người xúc động. Gia đình Vy thuộc diện cận nghèo, nhà có ông lớn tuổi, bố mẹ phải gồng gánh nuôi bốn người con ăn học, trong đó Vy và chị gái đều đang theo học đại học. Bố làm thợ hồ, mẹ buôn bán nhỏ, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm chênh vênh khi mưa lũ kéo dài nhiều ngày, cuốn theo bao nỗi lo toan.

Trong tâm thư gửi tới chương trình, Vy nghẹn ngào chia sẻ: “Dù gia đình đã kê cao đồ đạc, nước lũ vẫn dâng rất nhanh trong đêm tối mất điện, cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản. Sau lũ, ngôi nhà còn dang dở, tường chưa kịp sửa, nền nhà ám mùi ẩm mốc, và nỗi lo về con đường học tập của hai chị em ngày một lớn dần. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, tôi lại tìm thấy động lực mạnh mẽ từ bố mẹ. Không một lời than vãn, bố mẹ vẫn luôn động viên tôi cố gắng học tập, tin rằng tri thức sẽ mở ra một con đường mới”.

Lê Phan Bảo Vy với ước mơ thoát nghèo nhờ vào việc học.

Với Vy, học tập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường ngắn nhất và bền vững nhất mà em lựa chọn. Những bài học từ trang sách, từ sự kiên trì và từ chính những mất mát do thiên tai để lại đã hun đúc trong em ý chí vươn lên, không đầu hàng số phận.

Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Võ Thành Tiên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nay là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho biết cơn bão số 13 đã cuốn phăng nhiều tài sản của gia đình em tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình có bốn người, cha mẹ vừa làm công nhân vừa gắn bó với ruộng nương, thiệt hại lớn khiến con đường đến giảng đường của chàng sinh viên kỹ thuật tưởng chừng hẹp lại giữa muôn vàn khó khăn.

Chính từ những thử thách ấy, Tiên càng thêm quyết tâm học tập và lựa chọn ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, với mong muốn sau này có thể tìm ra những giải pháp công nghệ thiết thực, góp phần cải thiện sản xuất và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Gần 40 thủ khoa mồ côi, gia đình có hoàn cảnh thương tâm

Trong quá trình lọc hồ sơ thí sinh Nâng bước thủ khoa, ban tổ chức đồng cảm với nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Trong số gần 100 học sinh dự buổi trao học bổng, có gần 40 thủ khoa mồ côi cha, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, bố mẹ ly thân, không đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt hàng ngày.

Gây xúc động nhất là trường hợp của Trần Châu Trà My, sinh viên ngành Công nghệ Dầu khí và Khai thác Dầu trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Trà My nói em sinh ra trong gia đình không mấy trọn vẹn. Mẹ của em trải qua cuộc phẫu thuật u tuyến yên màng não năm 2020, không may khối u tràn vào dây thần kinh thị giác, hoàn toàn mất đi ánh sáng.

“Năm 2024, cha có hạnh phúc riêng, đuổi mẹ con em khỏi nhà khiến gia đình không còn nơi ở ổn định. Em học ở Đà Nẵng, còn mẹ sinh hoạt tại Hội người mù phường Hương Trà, Thành phố Đà Nẵng học nghề massage, em trai sống nhờ nhà ngoại. Cuộc sống 3 mẹ con em gặp nhiều khó khăn, nhất là chi phí sinh hoạt hàng ngày”, Trà My gửi tâm thư đến báo Tiền Phong.

Trà My chia sẻ suốt quá trình học cấp ba, em luôn duy trì điểm trung bình trên 9.3, tích cực tham gia hoạt động trường lớp, luôn nhận thức học tập là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống hiện tại của em.

“Ước mơ lớn nhất của em là hoàn thành tốt chương trình đại học, tìm được công việc ổn định để nuôi mẹ và em trai. Em cũng mong sau này đóng góp phần nhỏ công sức cho ngành năng lượng Việt Nam”, Trà My chia sẻ.

Trần Châu Trà My vượt lên nghịch cảnh bị cha bỏ rơi, mong tiếp tục việc học để giúp đỡ gia đình, người mẹ bị mù lòa vì biến chứng u tuyến yên màng não.

Trường hợp của Nguyễn Võ Nhật Thiện (sinh năm 2007, Đắk Lắk) khiến ban tổ chức đồng cảm trước cách em vượt lên số phận mồ côi cha mẹ, hoàn thành cấp ba và đang là sinh viên trường Đại học Phú Yên.

“Em từng có đủ cha và mẹ, nhưng đến năm 2012, lúc em 5 tuổi, cái tuổi được ba mẹ nâng niu, em lại mất đi người cha. Mẹ con em nương tựa nhau sống bằng nghề bán rau muống. Năm 2017, mẹ em bị tai biến, không thể đi lại, một mình em phải nấu cơm, đỡ đần cho mẹ. Với đứa trẻ 10 tuổi, đấy là điều quá sức. Đến khi mẹ có thể đi lại chút ít, số phận trớ trêu khi mẹ đón tin dữ mắc bệnh ung thư. Cầm bệnh án của mẹ, dòng chữ khối u ác tính khiến em suy sụp”, Nhật Thiện tâm sự.

Nhật Thiện chia sẻ em nhớ như in ngày 17/6/2019, mẹ qua đời sau sinh nhật lần thứ 12 của em: “Mẹ mất trước mặt em. Bao nhiêu đau đớn, ánh mắt và âm thanh của mẹ khiến em ám ảnh đến hiện tại. Em mồ côi cha lẫn mẹ từ hôm ấy. Em được anh trai cùng mẹ khác cha nhận làm người giám hộ đến năm 18 tuổi”.

Dù hoàn cảnh trớ trêu, Nhật Thiện cố gắng hoàn thành cấp ba với thành tích học sinh giỏi. “Khi biết đến chương trình Nâng bước thủ khoa, em vui nhưng kèm theo lo sợ. Vui vì em có thể được hỗ trợ, sợ vì chưa đủ nỗ lực. Em cố gắng đạt kết quả tốt, hoàn thành chương trình đại học, đưa con chữ đến trẻ em vùng sâu, vùng xa. Hơn ai hết, em biết cái nghèo đáng sợ ra sao và bản thân thế nào nếu không tìm được ánh đèn tri thức”, Nhật Thiện chia sẻ.

Nhật Thiện chia sẻ thêm việc đầu tiên em làm là sửa lại ảnh thờ của ba mẹ vì trận lũ vừa rồi cuốn phăng mọi thứ. “Sau đó em chia nhỏ phần tiền, dành dụm đóng học phí, phục vụ cho việc sinh hoạt và học tập”, Nhật Thiện gửi tâm thư đến ban tổ chức Nâng bước thủ khoa.