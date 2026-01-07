Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy các đại học lớn phía Bắc

TPO - Các đại học, trường đại học khu vực phía Bắc tổ chức kì thi riêng và công bố lịch bắt đầu từ tháng 1.

Năm nay, lần đầu tiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kì thi đánh giá năng lực (SPT) thành 2 đợt. Trong đó, đợt một vào ngày 23 - 24/5 và đợt hai vào ngày 30 - 31/5. Kết quả được công bố trước 15/6. Một điểm mới nữa của kì thi SPT là bổ sung thêm các môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật, bên cạnh Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí như mọi năm.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Lệ phí dự thi không đổi, 250.000 đồng một môn thi.

Nội dung các bài thi tương ứng với nội dung các môn học, môn thi cấp THPT; phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ GD&ĐT.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và viết trên tờ giấy thi.

Đề thi tham khảo và đáp án – thang điểm các môn thi SPT 2026 được đăng tải trên trang web chính thức của kì thi SPT từ ngày 15/1.

Lịch thi TSA, HSA, SPT năm 2026

Có 25 cơ sở giáo dục đại học đã xác nhận (đến thời điểm hiện tại) lấy kết quả của kì thi này xét tuyển năm 2026. Thí sinh cần tìm hiểu kĩ thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học có công nhận và sử dụng kết quả thi SPT để xét tuyển đại học chính quy, cân nhắc lựa chọn, đăng kí dự thi tối thiểu 3 bài thi, tối đa 7 bài thi. Mỗi ca thi, thí sinh chỉ tham dự được tối đa 1 bài thi.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026, dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 ca thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới.

Theo đó, bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kì thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lí thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ đăng kí vào tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lí dữ liệu cá nhân trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Năm 2026, các đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5… Tổng cộng có 6 đợt thi, mỗi đợt thi quy mô dự kiến khoảng 20.000 thí sinh. Như vậy, tổng số lượt thi lên đến 120.000, tăng hơn 30% so với năm trước.

Thí sinh lập tài khoản dự thi đến hết ngày 31/1. Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi, lịch đăng kí ca thi dự kiến từ 9h ngày 1/2 đến 16h30 ngày 7/2 (trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng kí ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày tại các trang thông tin của Viện). Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kì thi) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2.

Lệ phí thi tương tự năm 2025 là 600.000 đồng mỗi lượt. Thí sinh nộp lệ phí theo hình thức trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng kí ca thi. Hệ thống cho phép thí sinh đăng kí tối đa hai lượt trong một năm, cách nhau tối thiểu 28 ngày. Thí sinh cần lưu ý lịch thi học kì, khảo sát ở trường THPT để tránh trùng với các ca thi HSA.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút, gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học và xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút), thí sinh lựa chọn phần khoa học hoặc tiếng Anh.

Đây là một trong các kì thi riêng lớn nhất cả nước. Kết quả của kì thi đang được hơn 100 cơ sở đào tạo sử dụng để xét tuyển vào đại học chính quy hằng năm.