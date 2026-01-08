NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025: Toàn cảnh Nâng bước thủ khoa 2025 và 10 năm gieo mầm tri thức cho sinh viên nghèo

TPO - Tròn 10 năm kể từ mùa đầu tiên, Nâng bước thủ khoa 2025 kết thúc trong hai ngày hoạt động tại TPHCM và Hà Nội với nhiều tín hiệu đáng chú ý. Từ 120 thủ khoa, á khoa được xét chọn trên phạm vi cả nước, đến sự tham gia của những nhân vật truyền cảm hứng, những câu chuyện vượt nghịch cảnh... tạo nên 5 điểm nhấn cho hành trình kiên trì của chương trình trong việc hỗ trợ sinh viên khó khăn tiếp tục học đại học.

Hàng trăm thủ khoa mất ngủ, háo hức mong trời sáng

Sáng 8/1, khuôn viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) đón gần 100 thủ khoa, á khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước tham dự lễ vinh danh học bổng Nâng bước thủ khoa 2025. Nhiều sinh viên có mặt từ sớm, chỉnh trang trang phục, trao đổi với bạn bè mới quen từ hôm trước, tạo nên bầu không khí hào hứng và trang trọng.

Lễ vinh danh sáng 8/1 là hoạt động trọng tâm của chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 diễn ra trong hai ngày 7-8/1 tại TPHCM và Hà Nội, do Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam (Trung ương Đoàn) tổ chức. Đây là năm thứ 10 chương trình được triển khai, hướng tới hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp khó khăn về kinh tế, đặc biệt là thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học.

Trong suốt 10 năm, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, á khoa và sinh viên vượt nghịch cảnh để tiếp tục con đường đại học. Riêng năm 2025, tổng cộng 120 sinh viên trên cả nước được trao học bổng.

Không ít thủ khoa thừa nhận họ đã “mất ngủ” vì hồi hộp trước ngày lễ chính. Em Đinh Duy Khang - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cho biết tối 7/1 là đêm khó quên khi em may mắn trúng thưởng laptop trong gala dinner.

Trước giờ vinh danh, các sinh viên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, hỏi thăm nhau về hành trình thi cử, gia đình và những dự định sắp tới. Với nhiều em, đây là lần đầu rời quê xa và cũng là lần đầu đứng trong một buổi lễ trang trọng dành riêng cho mình.

MC Mỹ Vân, Minh Toại cùng các Á hậu giao lưu với hơn 100 thủ khoa

Lễ vinh danh sáng 8/1 do MC Mỹ Vân và Minh Toại dẫn dắt. Bộ đôi đảm nhận vai trò kết nối các nội dung từ giao lưu, trao học bổng đến phần chia sẻ của khách mời. Trước khi bước vào chương trình chính, hai MC có phần giao lưu với các sinh viên.

Sự xuất hiện của Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Ngọc Thảo tạo thêm điểm nhấn. Hai Á hậu dành thời gian chụp ảnh, trò chuyện và động viên các tân thủ khoa trước giờ lên sân khấu.

Á hậu Ngọc Hằng cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất chính là tinh thần vượt khó: “Mỗi bạn ở đây đều có câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là không từ bỏ việc học. Điều này đáng quý và thực sự truyền cảm hứng”.

Á hậu Ngọc Thảo cũng thể hiện sự đồng cảm với các sinh viên đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: “Không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi để đến được giảng đường. Việc các bạn có mặt ở đây cho thấy một lựa chọn rõ ràng, các bạn đã chọn tiếp tục học và cố gắng”.

Nhiều thủ khoa chia sẻ rằng sự xuất hiện của các khách mời không chỉ mang ý nghĩa giao lưu mà còn giúp họ cảm thấy được quan tâm và bớt áp lực trong buổi lễ.

Những tiết mục khuấy động không khí trước lễ vinh danh

Để mở đầu cho lễ trao học bổng, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mang đến tiết mục hát, nhảy ca khúc Đường lên phía trước. Tiết mục trẻ trung khiến bầu không khí hội trường trở nên cởi mở hơn, tạo nhịp đệm trước phần trao học bổng.

Tiếp đó, ca sĩ Cáp Anh Tài trình bày ca khúc Nâng bước tương lai - bài hát được xem như đặc sản của chương trình nhiều năm qua. Giai điệu tươi sáng cùng phần chia sẻ của nam ca sĩ nhận được sự chú ý từ khán phòng, nhất là khi anh kể lại cơ duyên gắn bó với chương trình từ những mùa đầu tiên.

“Nhìn các bạn vươn lên từ nghịch cảnh để đạt thành tích cao trong học tập, tôi soi lại mình. Trong điều kiện bình thường đôi khi mình lại dễ chùn bước, còn các bạn thì vẫn tiến lên. Năng lượng tích cực ấy khiến tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa”, anh nói về lý do sáng tác bài hát.

Theo Cáp Anh Tài, ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắn gửi tới sinh viên rằng luôn có người đồng hành:

“Các bạn hiểu rằng học bổng Nâng bước thủ khoa là sự tiếp sức ban đầu. Và trong tương lai, hy vọng sẽ còn nhiều tổ chức và mạnh thường quân cùng chung tay để nâng đỡ nhiều tấm gương hiếu học hơn nữa”, anh nói thêm.

Tự hào trao hơn 1.000 suất học bổng và những câu chuyện vượt nghịch cảnh

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết chương trình bước sang năm thứ 10 với nhiều dấu mốc đặc biệt. Bên cạnh việc được mở rộng về quy mô và đối tượng xét chọn, năm nay chương trình ưu tiên các thủ khoa đến từ những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ, nhất là các tỉnh miền Trung.

“Nhìn lại chặng đường 10 năm, chúng tôi tự hào khi thấy nhiều thủ khoa năm nào nay đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu… Một số em quay trở lại với chương trình với vai trò đồng hành và hỗ trợ thế hệ sau. Đó chính là giá trị bền vững mà Nâng bước thủ khoa hướng tới”, ông nói.

Trong số các câu chuyện được chia sẻ trên sân khấu, hình ảnh cô Đinh Thị Tâm thay con gái nhận học bổng khiến nhiều người xúc động. Con gái cô, Quỳnh Anh - sinh viên ngành Khoa học dữ liệu (ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM) - đang điều trị bệnh nên không thể có mặt.

Cô Tâm kể Quỳnh Anh đã rất bất ngờ khi được xét nhận học bổng: “Cháu không nghĩ trong hoàn cảnh này vẫn được quan tâm như vậy. Với gia đình, đây không chỉ là khoản hỗ trợ học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn”, cô kể.

Một câu chuyện khác là của em Nguyễn Võ Nhật Thiện - sinh viên ngành Giáo dục mầm non (ĐH Phú Yên). Thiện mất cha khi 5 tuổi, rồi mất mẹ khi 12 tuổi. Hai mẹ con từng bán rau muống mỗi sáng để trang trải sinh hoạt và thuốc men. Trận lũ tháng 11/2025 tại Đắk Lắk cuốn trôi toàn bộ đồ đạc nơi em ở. Bước lên sân khấu, Thiện chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến khán phòng lặng đi: “Mẹ luôn nói dù thế nào cũng phải tiếp tục học. Đó là lý do em vẫn ở đây hôm nay.”

MC Mỹ Vân gửi tới Nhật Thiện câu nói khiến nhiều người tin vào tương lai của Nhật Thiện: “Thiện ơi, hôm nay em đã là một ước mơ của mẹ em rồi”.

Những câu chuyện tại lễ trao học bổng không được kể theo hướng tô vẽ bi kịch, nhưng đủ để thấy sức bền của sinh viên trong hành trình tìm đến giảng đường.

Những gương mặt rạng rỡ trong khoảnh khắc nhận học bổng

Khi phần trao học bổng bắt đầu, thủ khoa lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của hội trường. Khoảnh khắc cầm giấy chứng nhận và bó hoa nhỏ, nhiều em nở nụ cười rõ rệt dù trong buổi giao lưu trước đó vẫn còn hồi hộp.

Cũng tại đầu cầu Hà Nội, lễ trao học bổng diễn ra tại trụ sở báo Tiền Phong với không khí trang trọng và ấm áp. Trong tổng số 120 sinh viên được xét trao học bổng, khu vực phía Bắc có 20 sinh viên được lựa chọn từ 93 hồ sơ.

Theo ban tổ chức, sinh viên tại Hà Nội phải đồng thời đáp ứng hai tiêu chí đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa hoặc thuộc tốp điểm cao, đồng thời có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi sàng lọc theo điểm xét tuyển và hoàn cảnh, chương trình tiếp tục ưu tiên theo các tiêu chí phụ như mồ côi cha mẹ, khuyết tật hoặc gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo.

Kết quả cho thấy 16 sinh viên đạt từ 27,31/30 điểm trở lên, 3 sinh viên được tuyển thẳng nhờ thành tích học tập và một sinh viên được ưu tiên đặc biệt vì mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đối với nhiều thủ khoa, học bổng không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn là sự ghi nhận và tiếp sức tinh thần trong hành trình phía trước.