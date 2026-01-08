Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn QAA

TPO - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, từ ngày 13-15/1, đơn vị triển khai đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn QAA của Vương quốc Anh, trở thành cơ sở giáo dục đại học trong nước đầu tiên thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Thúc đẩy hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, hướng tới hội nhập quốc tế".

Dự án được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Hội đồng Anh và Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Hội đồng Anh và Bộ GD&ĐT vào tháng 10/2021.

Cơ quan Bảo đảm chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) là tổ chức độc lập, có uy tín quốc tế, chịu trách nhiệm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Vương quốc Anh và trên phạm vi toàn cầu.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các tiêu chuẩn kiểm định của QAA gồm: Chính sách đảm bảo chất lượng; thiết kế và phê duyệt chương trình đào tạo; học tập, giảng dạy và đánh giá lấy người học làm trung tâm; tuyển sinh, tiến trình học tập, công nhận và cấp bằng cho người học; đội ngũ giảng viên; tài nguyên học tập và hỗ trợ sinh viên; quản lý thông tin; công khai thông tin; giám sát liên tục và định kỳ rà soát chương trình đào tạo; đảm bảo chất lượng bên ngoài định kỳ.

Để đạt được chứng nhận QAA, cơ sở giáo dục đại học cần trải qua lộ trình gồm 5 giai đoạn: Tìm kiếm thông tin, đăng ký hồ sơ; Khảo sát sơ bộ; Khảo sát chính thức; Xem xét, công nhận và cấp chứng nhận; Cải tiến giữa chu kỳ.

Trước đó, tháng 10/2025, đoàn công tác QAA đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trên cơ sở các khuyến nghị của chuyên gia, Nhà trường đã triển khai các hoạt động cải tiến, đồng thời xây dựng Báo cáo tự đánh giá cấp Đại học, làm căn cứ chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo tiêu chuẩn QAA diễn ra từ ngày 13-15/1.

Theo hướng dẫn của QAA, đợt đánh giá ngoài tại Đại học Bách khoa Hà Nội được triển khai thông qua việc đoàn công tác nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng của Nhà trường; làm việc trực tiếp với lãnh đạo Đại học, đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, cựu sinh viên và các bên liên quan; đồng thời khảo sát thực tế cơ sở vật chất trong toàn Đại học.

Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá sẽ đưa ra nhận định tổng thể về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của QAA, các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng, cũng như xem xét công nhận và cấp chứng nhận cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong quá trình phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi đảm bảo và cải tiến chất lượng là chiến lược xuyên suốt. Nhà trường triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO từ năm 2010 và áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 từ năm 2019, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng theo mô hình ba cấp Đại học - Trường - Khoa với các mục tiêu và kế hoạch được cụ thể hóa theo từng năm học.

Tháng 4/2024, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức đạt chứng nhận kiểm định chu kỳ 2 cấp cơ sở giáo dục của HCÉRES (Cộng hòa Pháp). Tính đến tháng 1/2026, Nhà trường có 52 chương trình đào tạo đã được đánh giá bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế như: AUN-QA, CTI, ASIIN, AQAS.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn QAA, đơn vị có cơ hội rà soát toàn diện hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ, qua đó xác định điểm mạnh, những nội dung cần tiếp tục cải tiến và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác Vương quốc Anh, mở ra các cơ hội trao đổi học thuật, liên kết đào tạo và chuyển tiếp cho sinh viên, tăng cường hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.