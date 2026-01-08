Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn QAA

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, từ ngày 13-15/1, đơn vị triển khai đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn QAA của Vương quốc Anh, trở thành cơ sở giáo dục đại học trong nước đầu tiên thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Thúc đẩy hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, hướng tới hội nhập quốc tế".

Dự án được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Hội đồng Anh và Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Hội đồng Anh và Bộ GD&ĐT vào tháng 10/2021.

Cơ quan Bảo đảm chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) là tổ chức độc lập, có uy tín quốc tế, chịu trách nhiệm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Vương quốc Anh và trên phạm vi toàn cầu.

bk.jpg
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các tiêu chuẩn kiểm định của QAA gồm: Chính sách đảm bảo chất lượng; thiết kế và phê duyệt chương trình đào tạo; học tập, giảng dạy và đánh giá lấy người học làm trung tâm; tuyển sinh, tiến trình học tập, công nhận và cấp bằng cho người học; đội ngũ giảng viên; tài nguyên học tập và hỗ trợ sinh viên; quản lý thông tin; công khai thông tin; giám sát liên tục và định kỳ rà soát chương trình đào tạo; đảm bảo chất lượng bên ngoài định kỳ.

Để đạt được chứng nhận QAA, cơ sở giáo dục đại học cần trải qua lộ trình gồm 5 giai đoạn: Tìm kiếm thông tin, đăng ký hồ sơ; Khảo sát sơ bộ; Khảo sát chính thức; Xem xét, công nhận và cấp chứng nhận; Cải tiến giữa chu kỳ.

Trước đó, tháng 10/2025, đoàn công tác QAA đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trên cơ sở các khuyến nghị của chuyên gia, Nhà trường đã triển khai các hoạt động cải tiến, đồng thời xây dựng Báo cáo tự đánh giá cấp Đại học, làm căn cứ chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo tiêu chuẩn QAA diễn ra từ ngày 13-15/1.

Theo hướng dẫn của QAA, đợt đánh giá ngoài tại Đại học Bách khoa Hà Nội được triển khai thông qua việc đoàn công tác nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng của Nhà trường; làm việc trực tiếp với lãnh đạo Đại học, đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, cựu sinh viên và các bên liên quan; đồng thời khảo sát thực tế cơ sở vật chất trong toàn Đại học.

Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá sẽ đưa ra nhận định tổng thể về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của QAA, các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng, cũng như xem xét công nhận và cấp chứng nhận cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong quá trình phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi đảm bảo và cải tiến chất lượng là chiến lược xuyên suốt. Nhà trường triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO từ năm 2010 và áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 từ năm 2019, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng theo mô hình ba cấp Đại học - Trường - Khoa với các mục tiêu và kế hoạch được cụ thể hóa theo từng năm học.

Tháng 4/2024, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức đạt chứng nhận kiểm định chu kỳ 2 cấp cơ sở giáo dục của HCÉRES (Cộng hòa Pháp). Tính đến tháng 1/2026, Nhà trường có 52 chương trình đào tạo đã được đánh giá bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế như: AUN-QA, CTI, ASIIN, AQAS.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn QAA, đơn vị có cơ hội rà soát toàn diện hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ, qua đó xác định điểm mạnh, những nội dung cần tiếp tục cải tiến và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác Vương quốc Anh, mở ra các cơ hội trao đổi học thuật, liên kết đào tạo và chuyển tiếp cho sinh viên, tăng cường hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.

Hà Linh
#Đại học Bách khoa Hà Nội #tiêu chuẩn QAA của Vương quốc Anh #đánh giá ngoài đại học #sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội #kiểm định chất lượng đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục