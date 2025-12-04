Đại học Bách Khoa Hà Nội mở đăng ký thi đánh giá tư duy đợt 1

TPO - Từ 9 giờ sáng 5/12, Đại học Bách Khoa Hà Nội mở cổng cho học sinh đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1. Thí sinh lưu ý, hạn đăng ký đến 17 giờ chiều ngày 15/12.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tsa.hust.edu.vn. Lệ phí dự thi là 500.000 đồng.

Dự kiến, sẽ có khoảng 25.000 thí sinh đăng ký trong đợt đầu tiên. Đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 24-25/1/2026.

Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức thi TSA đợt 1 vào ngày 24-25/1/2026.

Năm 2026, Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến sẽ có 3 đợt thi đánh giá tư duy với lịch thi cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Có 11 cụm thi gồm: Cụm thi Hà Nội (3 khu vực, 11 địa điểm thi); Cụm thi Hải Phòng (2 địa điểm thi); Cụm thi Hưng Yên (2 địa điểm thi); Cụm thi Quảng Ninh (1 địa điểm thi); Cụm thi Ninh Bình (3 địa điểm thi); Cụm thi Thanh Hóa (1 địa điểm thi); Cụm thi Nghệ An (1 địa điểm thi); Cụm thi Hà Tĩnh (1 địa điểm thi); Cụm thi Thái Nguyên (1 địa điểm thi); Cụm thi Tây Bắc (1 địa điểm thi); Cụm thi Đà Nẵng (1 địa điểm thi).

Năm 2026, bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.