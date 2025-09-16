Thông tin mới nhất về kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2026

TPO - Trong năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách Khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 03 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi.

Theo đó, kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/01/2026; Ngày đăng ký 05-15/12/2025.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/03/2026; Ngày đăng ký 05-15/02/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/05/2026; Ngày đăng ký 05-15/04/2026.

Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA".

Ở mỗi phần thi, cuốn Cẩm nang cũng trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án. Cuối cùng là nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, đặc biệt đi kèm sách là 02 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 02 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả của 02 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có được kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook/12334. Đối với bản in, thí sinh có thể đặt mua online trên hệ thống hoặc trực tiếp tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Trong năm 2025, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức 03 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025 - 2026.

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới.

Theo đó, Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 03 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho Kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...