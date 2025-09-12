Nóng: Bộ GD&ĐT đề nghị dừng quy hoạch, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng

TPO - Từ ngày 12/9, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường hết nhiệm kỳ tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới, đồng thời tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới hiệu trưởng.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22/8) về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

Công văn của Bộ GD&ĐT

Một trong những điểm quan trọng của Nghị quyết là: “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế)”. Chủ trương này nhằm tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo, đảm bảo sự ổn định trong quản lý giáo dục.

Triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn 5505 và 5506 (ký ngày 11/9).

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ kể từ ngày 12/9 với Hội đồng trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp Chủ tịch hết tuổi quản lý, Phó Chủ tịch tạm quyền; nếu không có, hội đồng trường bầu người điều hành lâm thời.

Tạm dừng quy hoạch đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm lại đối với các trường hợp hết nhiệm kỳ vẫn được tiếp tục thực hiện.