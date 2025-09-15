Chân dung những ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025

TPO - Ông Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, là giảng viên trường Đại học Sài Gòn là ứng viên trẻ nhất được đề nghị xét công nhận chuẩn chức danh giáo sư năm 2025. Điều đặc biệt, ông từng là phó giáo sư trẻ nhất, được công nhận cách đây 4 năm.

Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, trong số 993 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh năm nay có 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).

Ứng viên được đề xuất công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là PGS.TS Võ Hoàng Hưng, sinh năm 1987, quê Vĩnh Long.

Ông Hưng hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, trường Đại học Sài Gòn. Trước đó, ông là một trong bốn phó giáo sư trẻ nhất, được công nhận hồi tháng 1/2021.

Cuối năm 2011, ông nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ và chọn học bổng Marie Curie tại Đại học Paris 6 (Pháp). Đến năm 2014, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Toán giải tích và Phương trình đạo hàm riêng.

Năm 2015, ông trở về nước làm việc và công tác ở nhiều nơi trước khi chọn làm việc tại Đại học Sài Gòn từ năm 2018 đến nay.

Các hướng nghiên cứu chính của ông Hưng gồm: Bài toán ngược, phương trình đạo hàm riêng, giải tích phi tuyến, giải tích bậc không nguyên, bài toán sinh học.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài trên tạp chí quốc tế uy tín.

Còn hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cả nước năm nay là tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh (liên ngành Hoá học - Công nghệ Thực phẩm) và tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (ngành Vật lý), cùng sinh năm 1992.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y năm nay là ai?

PGS.TS Hoàng Anh Tiến, 46 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế là ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y năm nay.

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ứng viên giáo sư trẻ nhất của ngành Y sinh năm 1979 (46 tuổi) là PGS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Ứng viên Hoàng Anh Tiến quê xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (cũ), TP. Huế, tốt nghiệp bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Khoa - Đại học Huế năm 2003; sau đó nhận bằng Thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội khoa Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế năm 2007.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến hiện cũng là Phó chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Phó chủ tịch Phân hội Vữa xơ động mạch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Giấc ngủ miền Trung, Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, Ủy viên thường vụ Hội Giấc ngủ Việt Nam, FESC, FACC, FSCAI.

Năm 2011, ông được cấp bằng Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội-Tim mạch tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Năm 2015, ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y học.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến có 2 hướng nghiên cứu chủ yếu. Hướng thứ nhất là nghiên cứu can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan nổi bật hiện nay như ngưng thở giấc ngủ, tăng huyết áp và vữa xơ động mạch. Hướng thứ hai là nghiên cứu tạo nhịp tim qua da và các chỉ điểm sinh học NT-ProBNP, sST2, chỉ điểm điện học luân phiên sóng T, Biến thiên nhịp tim trong tiên lượng rối loạn nhịp tim và suy tim.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến đã được Trung ương Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2007, được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng huy chương và bằng lao động sáng tạo. Ông cũng được trao danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam 2011, Quả cầu vàng về khoa học công nghệ năm 2012.