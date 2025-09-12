Lúng túng dạy 2 buổi/ngày: Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng chính sách huy động kinh phí

TPO - Phụ huynh “kêu” kết thúc lịch học chính khoá ở trường quá sớm, khó thu xếp thời gian đón con trong khi học câu lạc bộ lại tốn kém thêm khoản phí. Trước năm học mới 2025-2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về huy động kinh phí cho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, theo thời khoá biểu của học sinh hiện nay, buổi sáng các con học 4 tiết, buổi chiều 3 tiết, trong đó đã xen kẽ các tiết STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh - Toán, võ thuật.

Điều đáng nói, có ngày, tiết học STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh – Toán lại được xếp trước tiết học các môn Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, hoạt động trải nghiệm. Sau khi kết thúc 3 tiết học theo chương trình, nhà trường có thêm tiết trông giữ ngoài giờ để chờ phụ huynh đón con.

Theo kế hoạch giáo dục năm học được công khai trên website của Trường tiểu học Trần Phú, ngoài chương trình chính khoá, trường này phối hợp với nhiều đơn vị để dạy tiếng Anh làm quen cho học sinh khối 1,2 (2 tiết/tuần) và Tiếng Anh bổ trợ cho học sinh khối 3,4,5 (1 tiết/tuần); dạy chương trình Tiếng Anh – Toán; STEM với học sinh lớp 1- 5; dạy võ thuật, cờ vua cho học sinh khối 1,2…

Bộ GD&ĐT quy định, mỗi ngày học không quá 7 tiết. Các trường cần có không gian cho học sinh vui chơi, tham gia thể thao sau các giờ học căng thẳng.

Một trường tiểu học tư thục tại Hà Nội dạy học 2 buổi/ngày từ nhiều năm nay và kết thúc các tiết học chính khoá từ 15 giờ 45 phút nhưng nếu học sinh không tham gia CLB, sẽ phải ngồi ở phòng chờ phụ huynh đón, không được ra sân chơi.

“Học CLB ở trường tư mức phí cao, mỗi tuần 1 buổi/môn nhưng mức phí từ 3- 4,5 triệu đồng/học kỳ. Cho con học 2 môn cũng gần chục triệu trong khi để dồn vào lớp trả muộn chờ bố mẹ cũng rất thương vì không được vui chơi, chạy nhảy trong sân trường mà phải xếp hàng ngồi một chỗ trong không gian hẹp”, phụ huynh tâm tư.

Nhiều phụ huynh có chung ý kiến, ngoài chương trình chính khoá, các mô hình CLB sau giờ học đều liên kết với các đơn vị bên ngoài và thu phí nên rơi vào thế khó. Con tan học khi bố mẹ chưa tan làm khó có thể thu xếp đưa đón nhưng tham gia CLB lại phải mất thêm mỗi tháng một khoản tiền.

Ở bậc THCS, Tại Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), năm học này chỉ triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 6,7; khối 8-9 vẫn học 1 buổi/ngày. Từ 4 giờ chiều, tan học, học sinh ùa xuống các góc sân trường đá cầu, đánh cầu lông. Dù trường mới được xây dựng nhưng nhìn lên một góc mái che ở sân có thể thấy quả cầu của học sinh mắc kẹt, trắng xoá. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, sau một thời gian lại phải nhờ người bắc thang gỡ cầu cho học sinh chơi, rèn luyện thể thao sau những giờ học căng thẳng.

Tương tự, tại trường THCS Cầu Giấy, sau giờ học, học sinh không tham gia CLB có thể chơi đá cầu, đá bóng ở sân trường, hoặc đọc sách ở các thư viện mở.

Bên cạnh các trường đã dạy học 2 buổi/ngày, có không gian sinh hoạt, có các CLB cho học sinh vui chơi, Hà Nội hiện có nhiều trường chưa đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, chương trình học dồn hết vào 1 buổi gây áp lực, quá tải cho học sinh, thầy cô giáo.

Phải khảo sát nhu cầu phụ huynh

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, thực hiện Chỉ thị số 17 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về dạy học 2 buổi/ngày, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục thể hiện rõ phương án huy động, sử dụng nguồn lực để triển khai ở những nơi đủ điều kiện.

Kế hoạch phải cụ thể hóa nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh, đồng thời phân công giáo viên hợp lý, đúng quy định; chú trọng phân hóa đối tượng, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh cuối cấp và hỗ trợ học sinh chưa đạt yêu cầu theo Thông tư 29.

Song song với đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình GDPT cũng như quản lý dạy thêm, học thêm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật.

Việc tổ chức buổi học thứ hai, trong đó có dạy thêm cho 3 đối tượng theo quy định, được thực hiện đúng theo Chỉ thị 17. Kinh phí cho buổi học thứ hai chủ yếu được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các nguồn xã hội hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành.

"Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về huy động kinh phí cho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày", Bộ trưởng Sơn nói.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trước năm học mới, các cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm khảo sát nhu cầu học tập của ở buổi 2 nhằm có phương án tổ chức các nội dung giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đồng thời phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Kế hoạch dạy học phải được công khai nội dung, thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày trên trang thông tin của nhà trường; tổ chức truyền thông để học sinh, phụ huynh hiểu, đồng thuận và thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý, các lực lượng xã hội khi được yêu cầu.