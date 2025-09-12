Chốt giờ vào học, tan trường thống nhất cho hơn 2,5 triệu học sinh TPHCM

TPO - Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh từ tiểu học đến THPT vào lớp trong khoảng 7-8h, ra về lúc 16-17h.

Sáng 12/9, Sở GD&ĐT TPHCM chính thức ban hành khung thời gian học tập hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các trường rà soát và điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày với khung giờ vào học, giờ tan học với từng bậc học như sau:

Đối với các trường mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM quy định thời gian mở cửa trường từ 6 giờ 30, thời gian đón trẻ từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ, thời gian trả trẻ từ 16 giờ.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Đối với các trường tiểu học, THCS, THPT

Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10 giờ 30.

Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không muộn hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Trong hướng dẫn về việc thực hiện khung thời gian học, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phản ánh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Văn phòng Sở, phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục phổ thông và các phòng thuộc phối hợp theo dõi, kiểm tra báo cáo lãnh đạo Sở.