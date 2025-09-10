Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Phụ huynh phản ứng vì con phải học thứ bảy, Sở GD&ĐT TPHCM nói gì?

TPO - Trước việc nhiều trường THCS xếp tiết vào sáng thứ Bảy để đảm bảo đủ chương trình, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có chỉ đạo không tổ chức dạy chính khóa trong thời gian này.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch giáo dục phổ thông sáng 10/9, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo GD&ĐT TPHCM, nhấn mạnh: "Các trường không được tổ chức dạy chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vào sáng thứ Bảy".

Theo ông Quốc, quy định mới của Bộ chỉ cho phép dạy tối đa 7 tiết/ngày, áp dụng cho chương trình chính khóa. Nếu cần tổ chức thêm tiết học ngoài chương trình, tuyệt đối không được đưa vào sáng thứ Bảy.

Đối với các trường tư thục, các trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời phải có sự đồng thuận và thống nhất về học phí, chi phí học tập với phụ huynh.

Trước đó, nhiều trường THCS đã sắp xếp thêm buổi sáng thứ Bảy để giải quyết áp lực thời khóa biểu, song việc này gây xáo trộn sinh hoạt của học sinh và phụ huynh. Thậm chí có trường chỉ bố trí 2–3 tiết rồi cho học sinh về, dẫn đến nhiều bức xúc.

Vị đại diện Sở cho biết, các trường cần rà soát và sắp xếp lại lịch học một cách linh hoạt. Thứ Bảy chỉ nên dành cho phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc sinh hoạt câu lạc bộ.

06bb2c92da7752290b66.jpg
Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM cho hay Sở sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về khung thời gian biểu, giúp các trường ổn định tổ chức trong năm học 2025–2026.

Cũng theo bà Thuý, ngay cả cấp tiểu học đến THCS, không phải trường nào cũng có điều kiện tổ chức hai buổi/ngày. Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học vào thứ Bảy. Một số trường đã linh hoạt chuyển thứ Bảy thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là một hướng đi đáng cân nhắc.

Về nội dung bổ sung, Sở lưu ý các trường chỉ nên chọn tối đa hai hoạt động như STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ… Việc tổ chức cần dựa trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh và phụ huynh.

Hiện TPHCM có gần 500 trường THCS với khoảng 760.000 học sinh, trong đó hơn 93% số trường tại khu vực nội thành đã triển khai học hai buổi mỗi ngày.

Anh Nhàn
