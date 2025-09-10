Thầy cô nấu bữa sáng cho hơn 500 học trò vùng cao Quảng Ngãi

TPO - Những ngày đầu năm học mới, bếp ăn Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đỏ lửa từ tinh mơ. Hơn 500 học sinh nơi đây được thầy cô nấu cho bữa sáng nóng hổi, đủ đầy, món quà giản dị nhưng ấm áp, tiếp sức các em đến trường.

Ngày 10/9 cô Phan Thị Kim Chi - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, toàn trường hiện có 536 học sinh, trong đó 511 em thuộc diện bán trú, số còn lại ở gần trường. Hầu hết các em là con em đồng bào Xơ Đăng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Theo quy định, học sinh bán trú chỉ được hỗ trợ ăn trưa, nhưng lượng thực phẩm cho bữa ăn thường dư thừa, các em dùng không hết. Trong khi trên thực tế, nhiều học sinh đến lớp khi chưa ăn sáng, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập.

Các thầy cô giáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho các em học sinh.

Từ thực trạng đó, nhà trường đã họp bàn với phụ huynh và thống nhất triển khai chương trình nấu ăn sáng miễn phí cho học sinh. Kinh phí được cân đối một phần từ nguồn thực phẩm hỗ trợ bữa trưa, đồng thời huy động sự đóng góp của giáo viên cùng sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, đảm bảo vẫn giữ vững chất lượng dinh dưỡng cho bữa trưa.

Phương án này nhận được sự đồng tình của phụ huynh, bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026. Ba ngày nay, bếp ăn sáng của trường luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Mười thầy cô thay phiên nhau vào bếp, chế biến các món ăn quen thuộc như phở, mì quảng, nui, cháo... để học sinh thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

Những bữa sáng giản dị nhưng đủ đầy không chỉ xua đi cái bụng đói đầu ngày mà còn thắp lên niềm vui, động lực đến lớp cho học sinh vùng cao.

Ngoài bữa sáng, mỗi em còn được uống thêm một hộp sữa vào buổi chiều trước khi tan học để có đủ năng lượng đi bộ về nhà. “Nhìn học sinh ăn ngon miệng, đi học đầy đủ và chuyên cần đạt 100%, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, cô Chi chia sẻ.

Niềm vui ấy còn lan tỏa đến phụ huynh. Bà Y Ram (trú thôn Kon Linh) xúc động: “Trước đây, nhiều hôm con tôi đi học mà chưa kịp ăn sáng. Nay nhờ thầy cô nấu ăn miễn phí, con khỏe mạnh hơn, tôi cũng yên tâm lên rẫy”.

Các em ăn rất ngon miệng.

Học sinh thì háo hức hơn bao giờ hết. Em A Hậu Ka (học sinh lớp 4) nói, ba ngày nay em được ăn phở, cháo, nui do thầy cô nấu. Em rất thích và mong hoạt động này kéo dài mãi để chúng em có thêm niềm vui đến trường.

Trong năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Kim Đồng đồng thời triển khai ba hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo: Nấu ăn sáng miễn phí cho toàn bộ học sinh, duy trì bữa trưa miễn phí cho 74 em ở điểm trường Kon Pia không thuộc diện bán trú và nuôi dưỡng 25 học sinh nghèo, mồ côi tại trường.

