Quảng Ninh thiếu hàng nghìn giáo viên trong năm học mới

TPO - Năm học 2025-2026 chính thức bắt đầu, nhưng nhiều trường học ở Quảng Ninh vẫn đang chật vật xoay xở vì tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý.

Thiếu gần 4.000 nhân lực giáo dục

Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ ngày 9/9, ông Trịnh Đình Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết, theo định biên, toàn tỉnh hiện thiếu khoảng 4.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học. Trong số đó, riêng đội ngũ giáo viên còn thiếu khoảng 2.700 người, gồm 2.200 ở trường công lập và khoảng 500 ở trường tư thục.

Câu chuyện không chỉ nằm ở những con số. Tại xã Hải Lạng, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học còn thiếu 1 giáo viên dạy văn hóa; Trường THCS thiếu tới 6 nhân lực (gồm 1 cán bộ quản lý, 4 giáo viên bộ môn, 1 nhân viên y tế học đường).

Trường TH&THCS Đồng Rui cũng chưa đủ 1 giáo viên THCS và 1 nhân viên giáo vụ. Sự thiếu hụt này khiến việc phân công giảng dạy gặp nhiều khó khăn, thậm chí ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe học sinh một yếu tố tối quan trọng trong môi trường giáo dục.

Không chỉ Hải Lạng, ở xã Đông Ngũ, hầu hết các trường đều “trắng” nguồn tuyển dụng hợp đồng, đặc biệt là với những môn học đòi hỏi đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 như tiếng Anh, Tin học. Mỗi khối THCS chỉ có một lớp, nhưng lại thiếu giáo viên bộ môn khiến việc tổ chức dạy học nhiều khi phải xoay vòng, thậm chí cắt giảm giờ học chính khóa.

Những nút thắt khó gỡ

Ngành Giáo dục Quảng Ninh không phải không nỗ lực. Hằng năm, tỉnh có 200-300 sinh viên sư phạm tốt nghiệp, nhưng số này chưa đủ để bù đắp thiếu hụt, chưa kể phần lớn sinh viên giỏi chỉ tập trung về những nơi thuận lợi. Trong khi đó, các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo vốn khó khăn về kinh tế – xã hội lại càng khó thu hút giáo viên.

Điều kiện địa lý trải dài, dân cư phân tán, chênh lệch dân trí và đời sống giữa các vùng miền càng khiến bài toán nhân lực thêm phức tạp. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, một số quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền chưa thống nhất, dẫn đến khó khăn bước đầu trong công tác điều tiết, phân bổ nhân lực giáo dục.

Một nguyên nhân nữa đến từ chính sự thay đổi của chương trình GDPT 2018. Với nhiều môn học mới và yêu cầu cao về chuẩn nghề nghiệp, số lượng vị trí việc làm tăng thêm đáng kể. Trong khi đó, công tác đào tạo bổ sung chưa theo kịp. Các môn như Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, an ninh… hầu hết đều thiếu giáo viên trầm trọng.

Để kịp thời ứng phó, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã tăng cường tuyển dụng hợp đồng lao động. Riêng bậc THPT, Sở GD&ĐT đã tuyển 71 chỉ tiêu (64 giáo viên, 7 nhân viên) cho 30 trường công lập.

Ngành cũng tính đến việc điều động, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; bố trí giáo viên dạy liên trường, liên xã; khuyến khích thuyên chuyển trên tinh thần tự nguyện. Tăng giờ dạy ở những trường học đang thiếu. Bước đầu, một số trường còn thử nghiệm áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác giảng dạy một cách giảm tải áp lực nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của người thầy.

Dẫu vậy, để khắc phục căn cơ, Quảng Ninh cần những chính sách đủ mạnh nhằm thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ. Đó có thể là cơ chế đãi ngộ riêng cho giáo viên vùng khó. Chính sách hỗ trợ nhà ở, đi lại hoặc chương trình bồi dưỡng, đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu môn học mới. Quan trọng hơn, tỉnh cần có kế hoạch dài hạn gắn với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực địa phương.