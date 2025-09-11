Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Anh Nhàn
TPO - Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, các trường có thể chủ động sắp xếp kế hoạch nghỉ Tết đảm bảo đủ số tuần thực học theo quy định.

Ngày 11/9, liên quan vấn đề nghỉ Tết của học sinh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho hay khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT quy định rõ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Ông Minh nói việc nghỉ Tết Nguyên đán 2026 phải chờ văn bản của UBND TPHCM. Tuy nhiên, các trường có thể chủ động sắp xếp kế hoạch miễn sao đảm bảo đủ số tuần thực học theo quy định.

Học sinh TPHCM trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Thu Hà

“Lịch dự kiến của Sở GD&ĐT, học sinh sẽ được nghỉ tết Nguyên đán khoảng 2 tuần”, ông Minh nói.

Những năm trước, Sở GD&ĐT đều có lịch dự kiến nhưng sau đó thay đổi vào giờ chót. Vì thế, năm nay cũng như các địa phương khác, trong khung thời gian năm học, lịch nghỉ Tết sẽ theo quy định.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, nhà trường có thể linh hoạt trong việc sắp xếp lịch nghỉ và giảng dạy, căn cứ theo Thông tư 05/2025 về thời gian làm việc.

Việc nghỉ Tết cần được bố trí để học sinh nghỉ vào cuối tuần và bắt đầu lại vào đầu tuần, đảm bảo đúng 35 tuần thực học. Các trường cần lưu ý nội dung này khi triển khai để chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp.

Anh Nhàn
