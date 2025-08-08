Nghỉ hè không học thêm, cậu bé Hà Nội cùng mẹ đạp xe 1.000km qua 19 tỉnh thành

Cách đây ít ngày, Hà Khoa (12 tuổi) trở về Hà Nội sau chuyến xuyên Việt kéo dài 2 tháng cùng mẹ. Hai mẹ con có hành trình 1.700km khám phá đất nước, trong đó đạp xe hơn 1.000km.

"Bài tập hè" của Khoa là hành trình đạp xe qua 19 tỉnh, thành từ Cần Thơ, tới Huế, vượt những cơn mưa đầu hè đổ xuống bất chợt ở miền Tây, nắng gió miền Trung bỏng rát, những đoạn đèo dốc cát bay mù mịt chẳng thấy đường.

Kết quả của "khóa học" là những cảnh đẹp thiên nhiên lần đầu được thấy, khiến cậu bé sung sướng reo lên: 'Đẹp quá mẹ ơi'; là những cuộc gặp gỡ tình cờ với người lạ nhưng lại ấm áp như người thân;... Đặc biệt, Khoa đã có thêm nhiều kỹ năng sống, trở nên tự tin và cứng rắn hơn.

Hà Khoa và mẹ trong hành trình đạp xe đi du lịch

Chị Hà Phương, mẹ của bé Khoa là một giáo viên dạy trẻ đặc biệt. Trong việc nuôi dạy con, chị Phương cũng coi trọng phát triển kỹ năng toàn diện trong môi trường xã hội thực tế.

Khoa là cậu bé yêu thiên nhiên nên 2 mẹ con thường xuyên chạy bộ, đạp xe, tham gia leo các ngọn núi ở Tây Bắc vào dịp cuối tuần. Khoảng 1 năm trở lại đây, cậu bé hay bày tỏ mong muốn có thể đi xuyên Việt, khám phá cảnh đẹp đất nước. Điều này thôi thúc chị Phương lên kế hoạch, sắp xếp công việc để đồng hành cùng con.

"Tôi đã trao đổi rất kỹ với con, hành trình sẽ dài 2 tháng, di chuyển bằng nhiều phương tiện, trong đó chủ yếu là xe đạp trợ lực. Con cần có thể lực và quyết tâm”, chị Phương nói.

Cậu bé 12 tuổi đã rèn luyện sức khỏe kĩ càng trước khi bắt đầu hành trình.

Chiếc xe có hỗ trợ bằng pin, giúp giảm sức đạp ở những đoạn đường đèo dốc hoặc khi quá mệt. Nhưng để di chuyển 50-60 km/ngày bằng chiếc xe đạp này vẫn đòi hỏi thể lực rất tốt và sự kiên trì, bền bỉ.

"Thường ở mỗi tỉnh, thành, hai mẹ con sẽ dừng lại 1-2 ngày để nghỉ ngơi, tham quan, khám phá địa danh, văn hóa, ẩm thực. Tôi không đặt mục tiêu về tốc độ, số lượng điểm đến mà ưu tiên sức khỏe, cảm xúc của con cũng như chính mình. Mỗi vòng xe là sự háo hức chứ không phải áp lực”, chị Phương chia sẻ.

Đầu tháng 6, chị Phương gửi 2 chiếc xe đạp vào Cần Thơ. Hai mẹ con bay vào đây và bắt đầu hành trình đạp xe tới An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM rồi men cung đường ven biển Hồ Cốc, Kê Gà, Nha Trang, Vũng Rô, Tuy Hòa ra Huế. Tổng quãng đường hơn 1.000km.

Khoa tận hưởng không khí trong lành ở miền Tây.

Khoa rất thích những ngày rong ruổi miền Tây, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, hàng thốt nốt cao vút, không gian yên tĩnh, trong lành, khác xa Hà Nội. Cậu bé cũng háo hức với đủ loại đặc sản như gà đốt Ô Thum, ếch nhồi,...

Ở đây Khoa gặp bà Năm, một người phụ nữ Cần Thơ đôn hậu. Thời gian hai mẹ con lưu trú, bà Năm chăm sóc cậu bé như đứa cháu từ xa về thăm quê, dạy Khoa đổ bánh xèo, đưa ra vườn thỏa thích hái trái cây.

Bà Năm chăm chút cho Khoa khiến cậu bé rất yêu mến bà.

Trên đường từ An Giang tới Đồng Tháp, Khoa gặp một tai nạn nhỏ khiến cổ tay đau nhói. Điều này làm cậu bé hơi nản chí. Tuy nhiên, sau vài ngày, Khoa dần quen, biết điều tiết sức lực. Thay vì sốt ruột không biết khi nào mới tới nơi, Khoa háo hức ngắm nhìn cảnh vật, chủ động nói mẹ nghỉ ngơi khi thấy mệt...

Từ miền Tây về TPHCM, chị Phương rất lo lắng vì giao thông đông đúc, xe nối đuôi nhau chật kín. Khoa ít khi đạp xe trong thành phố Hà Nội nên còn ít kinh nghiệm. Thế nhưng, phượt thủ 12 tuổi lại tỏ rõ sự tự tin, thậm chí còn trấn an mẹ.

"Khi hai mẹ con tới hầm Thủ Thiêm, trời mưa như trút nước. Lúc này có người hô lớn, hầm sắp ngập nước. Mẹ con tôi vội tấp vào một điểm chờ xe buýt. Không biết xử lý ra sao, 2 mẹ con đành gọi xe tải nhỏ đến chở xe đạp về khách sạn”, chị Phương kể.

Hành trình của Khoa và mẹ có không ít thử thách.

Chặng đường ở các tỉnh miền Trung khắc nghiệt hơn nhiều, khi họ phải đối mặt với nắng nóng tháng 7 bỏng rát. Khoa nhớ nhất đoạn qua đồi cát Mũi Dinh, Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), gió thổi mạnh, cát nóng hầm hập. Hai mẹ con mệt phờ nhưng Khoa không dừng lại, thậm chí còn động viên mẹ đi tiếp.

Đoạn đường qua đồi cát Mũi Dinh gió thổi mạnh, cát nóng hầm hập.

Chị Phương thừa nhận, có thời điểm, chính chị cũng nản chí, như lúc con sốt nhẹ ở Vũng Tàu hay khi sức lực đã cạn kiệt lúc vượt đèo Lộ Diêu (ven biển Hoài Nhơn, Gia Lai).

"Những lần như thế, tôi lại nhắc nhở bản thân, phải cố gắng để con thấy mẹ không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không giấu con việc mình mệt nhưng không để con lo lắng. Khi thấy cơ thể mệt mỏi, hai mẹ con sẽ bàn bạc nghỉ ngơi dài hơn", chị cho hay.

Cung đường qua các tỉnh miền Trung vất vả nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt hai mẹ con mỗi ngày lại vô cùng ấn tượng. Khoa có những người bạn mới ở làng chài. Nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa phải bươn chải sớm, cậu bé thấy xúc động. Buổi tối, Khoa tâm sự với mẹ, cậu bé thấy may mắn vì có cuộc sống đủ đầy.

Khung cảnh biển xinh đẹp dọc đất nước khiến cậu bé quên hết mệt mỏi đường xa.

Mỗi ngày trôi qua, chị Phương lại thấy bất ngờ trước sự trưởng thành của con trai. Cậu bé vốn ít bộc lộ cảm xúc, giờ chủ động tâm sự với mẹ hơn, quan sát để biết khi nào mẹ mệt, mẹ ăn ít hơn mọi khi. Cậu bé cũng trở nên bình tĩnh hơn để xử lý những tình huống bất ngờ như hỏng xe, thời tiết xấu…

"Đây là mùa hè tuyệt vời đối với con. Con có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể với bạn bè trong ngày tựu trường", Hà Khoa hào hứng nói.

Sự hào hứng của con trai làm chị Phương mỉm cười hạnh phúc.