Học sinh những trường nào ở Hà Nội được nghỉ trong các ngày chuẩn bị diễu binh?

TPO - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, hàng loạt trường học ở 12 quận (cũ) của Thành phố sẽ được nghỉ học trong các ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành.

Theo ông Trần Thế Cương, trong những ngày tới, Hà Nội diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 21/8 và 24/8 sẽ có các đợt hợp luyện lần 1, lần 2 và sơ duyệt vào ngày 27/8. Trong những ngày đó, cơ quan chức năng đã thông báo cấm triệt để và hạn chế lưu thông một số tuyến đường. Cùng với đó, sẽ có lượng khách đổ về Thủ đô Hà Nội dịp lễ dễ gây ách tắc, khó khăn lưu thông trên các tuyến đường ở nội đô.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT các trường nội thành nghỉ học nhằm đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu trong chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng năm học mới.

Cụ thể, lịch hợp luyện lần 1 diễn ra 20 giờ ngày 21/8 (thứ Năm).

Tổng hợp luyện lần 2 diễn ra 20 giờ ngày 24/8 (Chủ Nhật).

Chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 20 giờ ngày 27/8 (thứ Tư).

Chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/8 (thứ Bảy).

Để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các nhà trường cho nghỉ học trong các ngày kể trên (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật đã nghỉ theo quy định).

Các trường nghỉ học dịp này thuộc địa bàn các quận trước đây gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông.

Các trường học nội đô cho học sinh nghỉ học và mở cửa cho người dân, du khách tạm nghỉ ngơi.

“Các trường học thông báo cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý, các thầy cô giáo vẫn đến trường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

Ngoài ra, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác, căn cứ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Hà Nội yêu cầu các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân... đảm bảo trọng thị và mến khách.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.900 trường học với hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngày 5/9, học sinh toàn quốc đồng loạt khai giảng. Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 22/8 để có thời gian làm quen trường lớp, các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. Riêng khối tư thục được tựu trường sớm trước 4 tuần lễ do đó nhiều trường đã đón học sinh từ 1/8.