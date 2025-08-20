Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nóng: Bộ GD&ĐT lùi thời gian công bố điểm chuẩn đến 22/8

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ GD&ĐT vừa điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo và yêu cầu các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối vào chiều 22/8.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025.

z6819635611842-66550c4ba3616c0993e45ea416e0db65.jpg
Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh ĐH năm 2025.

Bộ GD&ĐT thông tin, thời gian vừa qua, với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã bảo đảm sự hội tụ, có sự ổn định và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trước diễn biến mới của mùa tuyển sinh đại học năm 2025 với số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Vì vậy, để đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương rà soát dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lí do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Tính toán kĩ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Để bảo đảm các cơ sở đào tạo có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025.

Kế hoạch lọc ảo cụ thể như sau:

z6926148511579-b9957b1c220368cc2b79fa4422c948cb.jpg
z6926149035817-2a9688f5d2be0d02bb6906c5329b61e2.jpg

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được công bố điểm trúng tuyển trước khi hoàn tất lần lọc ảo cuối cùng.

Nghiêm Huê
#điểm chuẩn đại học 2025 #lịch xét tuyển đại học 2025 #bộ GD&ĐT tuyển sinh #lọc ảo tuyển sinh #thời gian công bố điểm thi #xét tuyển đại học cao đẳng 2025 #kết quả trúng tuyển ĐH 2025 #đề án tuyển sinh 2025 #quy trình xét tuyển đại học #tuyển sinh đại học khối kinh tế

