Giáo dục

Hà Nội: Quản lý chặt dạy thêm, học thêm

Hà Linh
TPO - Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm đồng thời tiếp tục đổi mới thi, tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại buổi làm việc với các trường THCS quán triệt nội dung chuyên môn đầu năm học 2025-2026, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chia sẻ, năm nay địa phương có quy mô trường học lớn với 2.954 trường mầm non, phổ thông các cấp.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn.

ho.jpg
Trong năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm.

Theo ông Toản, bên cạnh những thuận lợi, ngành giáo dục Hà Nội gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ nhất đó là việc một số quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất, đặc biệt trong việc phân định rõ thẩm quyền giữa Sở GD&ĐT và UBND cấp xã.

Thứ hai, đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục tại cấp xã còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều công tác; nhiều cán bộ cấp xã chưa được đào tạo bài bản về giáo dục hoặc không đúng chuyên ngành. Tại Hà Nội, số cán bộ cấp xã phụ trách giáo giáo dục có chuyên môn chỉ có 61%.

Sau sắp xếp, một số cơ sở giáo dục có điểm chính, điểm lẻ; hệ thống phần mềm quản lý giữa các cơ sở giáo dục và UBND cấp xã chưa kịp thời liên thông; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra gần 3.000 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị áp lực lớn về nhân lực và thời gian do không còn cấp trung gian hỗ trợ...

Tuy vậy, Hà Nội yêu cầu các trường học nâng cao tinh thần, trách nhiệm, dạy học đạt kết quả tốt. Bên cạnh dạy kiến thức, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp phát triển các kĩ năng cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn thành 100% Học bạ số ở bậc THCS.

Có kế hoạch triển khai giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…

Cũng theo ông Toản, trong năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo các quy định ở Thông tư 29 Bộ GD&ĐT. Có phương án huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện.

Ngành cũng sẽ tiếp tục đổi mới thi, tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó nhấn mạnh yếu tố đảm bảo ma trận, cấu trúc định dạng và đề minh họa trước đó Sở đã thông báo.

Trong năm học mới, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu đội ngũ quản lý, giáo viên các nhà trường hiểu đúng, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Hà Linh
