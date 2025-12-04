Bộ GD&ĐT sửa quy định về dạy thêm học thêm sau 9 tháng triển khai

TPO - Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 theo hướng cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng.

Tối 4/12, Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị vừa đề nghị các Sở GD&ĐT cho ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Tháng 2/2025, Thông tư 29 có hiệu lực, quy định 3 đối tượng được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền học của học sinh gồm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về sửa đổi Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm theo hướng linh hoạt hơn.

Về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, Thông tư quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri, tổ chức, cá nhân nên dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường.

"Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường (về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2 theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, ngân sách được cấp...) để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh của nhà trường để đề xuất Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh", theo Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc này vẫn đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư số 29 về quản lí dạy thêm, học thêm trong nhà trường là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh

Quản lý chặt chẽ hơn giáo viên dạy thêm

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường để tăng hiệu quả sự giám sát kịp thời của xã hội.

Quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lí của Hiệu trưởng.

Bỏ “bệnh thành tích” trong giáo dục

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư tiếp tục khẳng định tinh thần vì lợi ích của học sinh, phù hợp với Luật Nhà giáo khi nghiêm cấm giáo viên “Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”, giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 về các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

"Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 cũng góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp và công bằng giữa các giáo viên giảng dạy các bộ môn khác nhau trong nhà trường; giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục", theo Bộ GD&ĐT.