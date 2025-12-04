Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT sửa quy định về dạy thêm học thêm sau 9 tháng triển khai

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 theo hướng cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng.

Tối 4/12, Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị vừa đề nghị các Sở GD&ĐT cho ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Tháng 2/2025, Thông tư 29 có hiệu lực, quy định 3 đối tượng được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền học của học sinh gồm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp.

img-2893.jpg
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về sửa đổi Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm theo hướng linh hoạt hơn.

Về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, Thông tư quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri, tổ chức, cá nhân nên dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường.

"Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường (về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2 theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, ngân sách được cấp...) để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh của nhà trường để đề xuất Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh", theo Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc này vẫn đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư số 29 về quản lí dạy thêm, học thêm trong nhà trường là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh

Quản lý chặt chẽ hơn giáo viên dạy thêm

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường để tăng hiệu quả sự giám sát kịp thời của xã hội.

Quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lí của Hiệu trưởng.

Bỏ “bệnh thành tích” trong giáo dục

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư tiếp tục khẳng định tinh thần vì lợi ích của học sinh, phù hợp với Luật Nhà giáo khi nghiêm cấm giáo viên “Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”, giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 về các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

"Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 cũng góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp và công bằng giữa các giáo viên giảng dạy các bộ môn khác nhau trong nhà trường; giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục", theo Bộ GD&ĐT.

Hà Linh
#Dạy thêm học thêm #Chính sách siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm #Phạt dạy thêm #Dạy thêm trái quy định #Xử lý kỷ luật hiệu phó dạy thêm trái quy định

Xem thêm

Cùng chuyên mục