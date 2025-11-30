Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Yêu cầu xử lý kỷ luật hiệu phó dạy thêm trái quy định tại Ninh Bình

Minh Đức
TPO - UBND phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vừa yêu cầu Trường THCS Ninh Thành tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng, và bà Vũ Thị Lan Anh, giáo viên Tiếng Anh, vì tự ý đưa học sinh bên ngoài vào trường dạy thêm vào ban đêm để thu tiền.

Theo UBND phường Hoa Lư, việc hai giáo viên tổ chức dạy thêm trong khuôn viên trường học là hành vi vi phạm quy định của Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm, cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương.

UBND Phường Hoa Lư đã có văn bản yêu cầu Chi bộ, Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm Trường THCS Ninh Thành họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân khi để xảy ra sai phạm.

UBND phường cũng đề nghị căn cứ quy định để áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các cá nhân liên quan. Phòng Văn hóa – Xã hội phường được giao theo dõi, đôn đốc quá trình kiểm điểm và báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND phường.

Đại diện UBND phường Hoa Lư cho biết thêm, trong năm học 2025–2026, địa phương đã ban hành nhiều văn bản siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và báo chí, Trường THCS Ninh Thành vẫn để xảy ra tình trạng dạy thêm trái quy định trong trường.

Trước đó, ngày 27/11, Tiền Phong đã phản ánh vụ việc bà Nguyễn Thị Lý (giáo viên Ngữ văn kiêm Phó Hiệu trưởng) và bà Vũ Thị Lan Anh tự ý tổ chức dạy thêm tại trường vào ban đêm. Hoạt động này không báo cáo và không được Ban Giám hiệu phê duyệt, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, xác nhận khi sự việc bị phát hiện (ngày 24/11), nhà trường đã yêu cầu dừng ngay lớp dạy thêm, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình và kiểm điểm. Qua xác minh, cả hai giáo viên đều có đăng ký dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài, nhưng đã tự ý đưa học sinh vào trường giảng dạy để thu tiền, vi phạm quy định hiện hành. “Việc tự ý tổ chức dạy thêm trong trường là vi phạm rõ ràng. Nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định,” bà Hoa khẳng định.

Minh Đức
