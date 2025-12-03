Nâng chuẩn mở ngành y khoa

TP - Để đảm bảo chất lượng đào tạo nhóm ngành sức khỏe nói chung, y khoa (bác sĩ) nói riêng, Bộ GD&ĐT đưa vào dự thảo Luật Giáo dục đại học (ĐH) những quy định nghiêm ngặt hơn so với hiện hành.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho rằng, khi quyết định trường ĐH được đào tạo ngành y khoa cần phải dựa trên cơ sở đánh giá khoa học, khách quan, toàn diện. Bởi mục tiêu cuối cùng chính là chất lượng đội ngũ bác sĩ sau tốt nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long khẳng định, việc cơ quan quản lí phải làm ngay là đánh giá toàn diện về chất lượng đào tạo y khoa trên toàn quốc, từ đó triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm chất lượng đào tạo bác sĩ nói riêng và nhân lực y tế nói chung. Cơ quan chức năng cần rà soát, siết chặt tiêu chuẩn, tiêu chí, qui trình thẩm định và cho phép mở mới các cơ sở đào tạo, các chương trình đào tạo y khoa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo; tăng cường kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo, chất lượng chương trình theo hướng tiếp cận với thế giới. Tổ chức kì thi quốc gia đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh cho chức danh bác sĩ theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh (2023) cũng là yêu cầu cấp thiết.

Sinh viên y khoa Trường ĐH Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: Nghiêm Huê

Lãnh đạo Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, đang xây dựng dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng năm 2026. Bộ GD&ĐT tiếp tục siết chất lượng đầu vào đối với một số ngành đặc thù như sức khỏe, giáo viên… Vụ Giáo dục ĐH khẳng định, sắp tới Luật giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực, Bộ sẽ nâng tiêu chuẩn mở ngành đối với y khoa nói riêng và các ngành sức khỏe nói chung. Thông tư hướng dẫn mở ngành sẽ quy định cụ thể trình độ giảng viên, tỉ lệ độ tuổi của giảng viên tại các trường ngoài công lập. Những tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, phòng chức năng do Bộ Y tế ban hành, nhưng điều kiện tiên quyết khi mở ngành y khoa phải có bệnh viện hoặc phòng khám đạt tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, với ba lĩnh vực đào tạo sư phạm, y dược, pháp luật, không chỉ kiểm soát đầu vào, kiểm soát đầu ra, mà phải kiểm soát toàn bộ quá trình.

Dự thảo Luật Giáo dục ĐH điều chỉnh các quy định liên quan đến chương trình đào tạo nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng số. Đáng lưu ý, dự thảo quy định rõ việc tiền kiểm đối với chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật. Cụ thể ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo Bộ trưởng GD&ĐT, dự thảo luật cũng sẽ có quy định khắc phục tình trạng kiểm định hình thức, đề cao quá mức kết quả kiểm định mà không phản ánh đúng chất lượng thực tế đối với các chương trình đào tạo, đặc biệt là các ngành đặc thù.