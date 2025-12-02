Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiền lương cán bộ ngành y: 'Sao không nâng luôn bậc 3, bậc 4?’

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Quan điểm này được đại biểu nêu ra, khi Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên quan một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, sáng 2/12.

Tại sao lại chỉ dừng ở bác sĩ, dược sĩ và bác sĩ dự phòng?

Đề cập đến chế độ, chính sách tiền lương, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, chuyện xếp lương bậc 2 so với bậc 1 cũng chẳng cách nhau bao nhiêu. “Mỗi bậc lương thể hiện 3 năm làm việc, không có lỗi lầm gì, chỉ khoảng từ 0,3 tới 0,4 nhân với hệ số lương cơ bản. Cho nên, nếu đã cho thì cho nó trót; sao chúng ta không nâng luôn bậc 3, bậc 4...”, bà Lan đặt vấn đề.

212luong.jpg
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn TP HCM cũng đặt vấn đề: tại sao lại chỉ dừng ở đối tượng bác sĩ, dược sĩ và bác sĩ dự phòng? Trong khi còn rất nhiều nhân viên y tế, rất nhiều cấp bậc trong đó. “Tôi nghĩ, nếu Bộ Y tế dám đề xuất thì chắc Quốc hội cũng sẽ dám quyết”, đại biểu cho hay.

Về phụ cấp ưu đãi, theo bà Lan, cũng không nên phân biệt 100% hay 70%. Bởi vì 100% ở vùng sâu, vùng xa, nhưng ở những vùng đó, chắc chắn chỉ số tiêu dùng sẽ dễ dàng hơn là ở thành phố, nơi rất đắt đỏ, nên cần thống nhất. “100% tính ra là bao nhiêu? Tại sao không là 200% hay 300%?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Nữ đại biểu đoàn TPHCM cũng đề nghị, trong một bệnh viện, không nên ngồi phân biệt xem chi cho khoa nào, mà nên để tính tự chủ cho bệnh viện tự quyết. Người ta sẽ biết thời điểm nào, khoa phòng nào cần thiết; tránh tình trạng “đã không có nhiều rồi, chia lại còn không đồng đều, dễ gây mất đoàn kết”.

Chúng ta rất thiếu nhân lực, vậy tại sao không tăng cường chỉ tiêu và có học bổng để miễn học phí cho sinh viên khoa bác sĩ dự phòng và cử nhân y tế công cộng? Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để về trạm y tế. Chúng ta đã từng vá một cái áo bằng cách khoét cái lỗ bên điều trị, đắp sang cái lỗ bên dự phòng; cuối cùng thì cả hai bên cùng thiếu và cùng nghèo”, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan.

Đề xuất tự quyết định mức thu nhập tăng thêm

Đề cập đến cơ chế tự chủ tài chính, đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) nêu rõ, theo quy định, kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có), đơn vị sự nghiệp công được sử dụng theo thứ tự ưu tiên.

212luong2.jpg
Đại biểu Trần Khánh Thu. Ảnh: Như Ý

Trong đó, cơ sở y tế được trích lập Quỹ bổ sung thu nhập. Với đơn vị nhóm 2 trích tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương do Nhà nước quy định, tiền lương theo hợp đồng lao động (nếu có). Như vậy, phải đến hết năm tài chính các đơn vị sự nghiệp mới cân đối chênh lệch thu chi và trích quỹ bổ sung thu nhập.

Việc giới hạn các tỷ lệ như trên dẫn đến hạn chế tính chủ động của đơn vị và với tỷ lệ này khó thúc đẩy giải pháp tăng thu nhập của nhân viên y tế tại các đơn vị công lập; không cao hơn so với mức mà các cơ sở ngoài công lập có thể chi trả dẫn đến việc không giữ chân được nguồn nhân lực có chất lượng.

Do vậy, để phù hợp với chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền tăng tính chủ động cho các đơn vị, địa phương, đại biểu đề nghị điều chỉnh theo hướng: Cơ sở y tế công lập được tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác được để lại theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và kết quả hoạt động của đơn vị.

Luân Dũng - Trường Phong
#lương y tế #chính sách y tế #tự chủ tài chính #đãi ngộ nhân viên #bác sĩ #phụ cấp #quyền lợi #đại biểu Phạm Khánh Phong Lan #cơ sở y tế

