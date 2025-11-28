Nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế phát cảnh báo

TPO - Ngày 28/11, Bộ Y tế cho biết Hệ thống giám sát dịch tễ đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó nhiều bệnh nhân phải điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối.

Bộ Y tế cho biết thời tiết Thu - Đông với nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường đang tạo điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Cùng lúc, cuối năm là thời điểm gia tăng hoạt động giao lưu, đi lại, tổ chức sự kiện đông người, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Hệ thống giám sát dịch tễ đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của cúm mùa, RSV và tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó nhiều bệnh nhân phải điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, BV Bạch Mai khám cho bệnh nhân.

Trước diễn biến gia tăng của nhiều bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn giao mùa, chiều 28/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã kí văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường phòng, chống cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng. Văn bản đồng thời được gửi tới các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ cùng Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương.

Trước nguy cơ dịch chồng dịch, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo ngành y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và ổ dịch, xử lí triệt để ngay từ đầu để tránh lan rộng.

Các cơ sở y tế phải bảo đảm công tác thu dung, phân luồng, theo dõi sát các trường hợp nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, tuyệt đối không để bệnh lây lan trong môi trường điều trị.

Song song với đó, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông cho người dân về triệu chứng, đường lây, biện pháp phòng bệnh; xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp đặc thù từng vùng; phối hợp các ngành giáo dục, công thương, văn hóa, khu công nghiệp để tăng cường phòng chống dịch tại trường học, nhà máy, trung tâm thương mại - những nơi tập trung đông người và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế về giám sát dịch, xử lí ổ dịch, chẩn đoán - điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn. Các địa phương phải rà soát và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, đội đáp ứng nhanh để hỗ trợ các khu vực có tỷ lệ mắc cao.

Với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur, Bộ Y tế giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến dịch bệnh tại khu vực phụ trách, phân tích dữ liệu dịch tễ - virus học, đánh giá nguy cơ và hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Khi xuất hiện ổ dịch phức tạp hoặc gia tăng nhanh số ca mắc, các đội đáp ứng nhanh phải lập tức được kích hoạt để hỗ trợ chuyên môn.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ được yêu cầu siết chặt phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa nguy cơ cao như hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, thận nhân tạo; tăng cường tư vấn phòng bệnh cho người nhà và bệnh nhân; đồng thời hỗ trợ chuyên môn, tập huấn cho tuyến dưới nhằm bảo đảm điều trị kịp thời và giảm thiểu tử vong.

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương sẽ chủ trì xây dựng bộ thông điệp chuẩn về phòng chống cúm mùa, RSV và tay chân miệng, dưới dạng khuyến cáo, infographic, video, audio… để cung cấp cho báo chí và hệ thống truyền thông toàn quốc, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc chủ động phòng bệnh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hắt hơi, giữ vệ sinh môi trường, không tự ý dùng thuốc và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh mùa cuối năm.