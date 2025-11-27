Nam sinh 19 tuổi mắc bệnh tĩnh mạch não cực hiếm

TPO - Một nam sinh 19 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức can thiệp cấp cứu lấy huyết khối xoang tĩnh mạch não thành công sau khi điều trị nội khoa không đáp ứng. Ca bệnh được đánh giá là hiếm gặp và nặng, có nguy cơ gây tổn thương não và để lại di chứng thần kinh nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân N.A.T (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài suốt một tuần, kèm theo nhìn đôi. Tại bệnh viện tuyến dưới, T được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não và điều trị bằng thuốc kháng đông. Tuy nhiên, sau 5 ngày, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn tiến triển nặng hơn, buộc bệnh nhân phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Kết quả chụp chiếu cho thấy hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu não của bệnh nhân gần như bị tắc hoàn toàn, bao gồm xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma và đoạn đầu xoang tĩnh mạch cảnh trong phải. Hình ảnh trước - sau can thiệp cho thấy rõ mức độ tắc nghẽn nghiêm trọng và hiệu quả tái thông sau thủ thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối máu tụ trong não bệnh nhân 19 tuổi.

Bác sĩ Đào Xuân Hải, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết đây là trường hợp cần can thiệp sớm vì bệnh nhân không đáp ứng điều trị nội khoa. Một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của Điện quang can thiệp, Nội thần kinh, Ngoại thần kinh và Hồi sức cấp cứu được tiến hành để thống nhất phương án tối ưu nhằm tái thông dòng chảy tĩnh mạch não, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp tiếp cận hệ thống tĩnh mạch qua đường tĩnh mạch đùi, đưa dụng cụ lên tĩnh mạch cảnh trong phải và lấy toàn bộ huyết khối từ xoang dọc trên xuống tĩnh mạch cảnh trong dưới hướng dẫn của máy DSA. Ca can thiệp kéo dài hơn 2 giờ. Ngay sau thủ thuật, dòng chảy tĩnh mạch não được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân giảm nhanh triệu chứng đau đầu và tránh được nguy cơ xuất huyết não - biến chứng nguy hiểm khi xoang tĩnh mạch bị tắc kéo dài.

Bác sĩ Lê Quốc Việt, Khoa Nội - Hồi sức thần kinh, cho biết phần lớn bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não đáp ứng với điều trị thuốc, nhưng ở trường hợp này huyết khối rất lớn, tắc hoàn toàn các xoang tĩnh mạch lớn và diễn biến xấu dù đã điều trị chuẩn. Nguy cơ ứ trệ tuần hoàn dẫn đến tổn thương nhu mô não là rất cao, vì vậy các bác sĩ quyết định can thiệp lấy huyết khối kết hợp duy trì thuốc kháng đông nhằm ngăn ngừa nguy cơ hình thành huyết khối mới.

Đây là kĩ thuật phức tạp, không phải chỉ định thường quy, chỉ áp dụng khi bệnh nhân tắc nhiều tĩnh mạch lớn và điều trị nội khoa không đáp ứng. Sau 5 ngày, bệnh nhân hoàn toàn hết đau đầu, tỉnh táo, giao tiếp tốt và sinh hoạt gần như bình thường. Các chỉ số cận lâm sàng cải thiện rõ rệt. Hiện T tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng và sẽ được hướng dẫn tái khám định kì để phòng ngừa tái phát. Với diễn tiến khả quan, nam sinh có thể sớm quay trở lại giảng đường đại học và sinh hoạt như trước.