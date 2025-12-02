Tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế cần chính sách đột phá, đặc thù

TPO - Đề cập đến chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị có chính sách đột phá, đặc thù để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sỹ về công tác tại các vùng khó khăn.

Thách thức “già trước khi giàu”

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 2/12, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Thị Hiền (Ninh Bình) cho hay, việc xem xét các chương trình này trong bối cảnh dân số Việt nam đã bước vào giai đoạn già hóa, dự báo đến 2036 trở thành dân số già và đến 2049 là “siêu già”.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

“Đặt bên cạnh mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao thì có thể thấy thách thức “già trước khi giàu” là rất thực tế và sẽ tạo áp lực rất lớn đối với cả ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội cho các vấn đề về chăm sóc y tế, bảo đảm an sinh, chuẩn bị hạ tầng xã hội phù hợp với người cao tuổi”, bà Hiền nói.

Theo tính toán của đại biểu, đến 2030 chúng ta có khoảng 60 cơ sở và đến 2035 là khoảng 70 cơ sở, trong khi đó, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2026 – 2030, đến 2030 phải đạt “tối thiểu 90 cơ sở chăm sóc người cao tuổi”, gồm cả công lập và ngoài công lập.

“Như vậy, cần có cơ chế, chính sách thực sự đột phá để thu hút nguồn lực xã hội hóa phát triển khoảng 30 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong 5 năm tới”, bà Hiền cho hay.

Từ phân tích trên, đại biểu kiến nghị xem xét, có chính sách ứng xử với cơ sở dưỡng lão thực hiện chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng cho người cao tuổi như là cơ sở y tế và được hưởng các chính sách đặc thù về đất đai, thuế, tài chính.

Cùng với đó, cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội phát triển mạnh cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở dưỡng lão; thí điểm mô hình chăm sóc bán trú đối với người cao tuổi.

Người dân rất mong chờ được khám sức khỏe 1 lần/năm

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) đánh giá, việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân là chủ trương rất quan trọng để thực hiện các nội dung mà Bộ Chính trị đã đặt ra tại Nghị quyết 72.

Theo dự thảo, bắt đầu từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Như vậy, trước mắt, chúng ta tập trung khám sức khỏe định kỳ theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên theo thứ tự.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc. Ảnh: Như Ý

“Dự thảo cần có quy định thật rõ ràng, cụ thể. Vì thực tế người dân đang rất mong chờ tất cả sẽ được thực hiện khám sức khỏe 1 lần/năm. Điều này đặt ra yêu cầu chúng ta phải có lộ trình chuẩn bị”, đại biểu lưu ý.

Theo bà, hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước. Các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, cùng với đó là sự thiếu hụt đội ngũ bác sỹ, nguồn nhân lực, những người có thể thực hiện được nhiệm vụ trong môi trường điện tử.

Từ đó, đại biểu đoàn Phú Thọ đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn. Đồng thời, phải có được cơ chế phù hợp để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ người địa phương, nhất là những người đã gắn bó làm việc lâu năm.

"Đây là những người đã bám bản, bám làng, xác định sẽ gắn bó lâu dài với nhân dân", đại biểu cho hay.

Đề cập đến chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, nữ đại biểu đề nghị có chính sách đột phá, đặc thù để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sỹ về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

"Để thực hiện đột phá, trong thời gian tới cần có các chính sách thu hút nhân lực đặc thù theo vùng miền; có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực tại chỗ, hoặc triển khai các chương trình đào tạo đặc thù theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa", đại biểu nêu kiến nghị.