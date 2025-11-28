Nhà ở và y tế dự phòng: Từ tổ ấm đến chiến lược sức khỏe quốc gia

Sức khỏe không chỉ được gìn giữ trong bệnh viện, mà được kiến tạo từ chính nơi ta sống mỗi ngày. Khi kiến trúc chạm tới y học và tinh thần, ngôi nhà không còn là nơi ở - mà trở thành liệu pháp phục hồi toàn diện cho thân, tâm và trí.

Xu hướng “nhà ở khỏe mạnh” trên thế giới

Trong nhiều năm, câu chuyện về sức khỏe thường gắn liền với bệnh viện, thuốc men và các chiến dịch phòng bệnh cộng đồng. Nhưng theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 70% sức khỏe con người phụ thuộc vào môi trường sống - bao gồm ánh sáng, không khí, tiếng ồn, khả năng vận động và kết nối với thiên nhiên. Điều đó có nghĩa, sức khỏe được định hình ngay từ ngôi nhà chúng ta đang ở, không chỉ từ những gì ta ăn hay cách ta điều trị khi ốm.

Từ Singapore đến Nhật Bản, mô hình ngôi nhà khỏe mạnh đang trở thành chiến lược phát triển đô thị bền vững. Singapore khuyến khích các khu căn hộ tích hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng tập thể chất và vườn thiền định.

Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tuổi thọ cao, xây dựng các khu nhà có thiết kế ánh sáng sinh học, vật liệu tự nhiên, đường dạo bộ kết nối thiên nhiên, nhằm giúp cư dân giảm stress, tăng vận động và ngủ ngon hơn.

Tại Mỹ và châu Âu, quy hoạch đô thị hiện đại đã bắt đầu lồng ghép yếu tố y tế dự phòng - từ khám sức khỏe định kỳ tại khu dân cư, đến chương trình dinh dưỡng và mindfulness cho cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là sống trong không gian tiện nghi, mà là sống khỏe - sống cân bằng - sống có kết nối.

Việt Nam và bước chuyển hướng đến sức khỏe chủ động

Ở Việt Nam, nhận thức về “sức khỏe chủ động” đang dần trở thành nhu cầu thực tế. Các khu đô thị mới không chỉ hướng tới tiện ích vật chất, mà còn quan tâm đến chất lượng không khí, ánh sáng, cây xanh và dịch vụ chăm sóc 24/7. Nhiều dự án bắt đầu tích hợp phòng khám cộng đồng, khu tập luyện ngoài trời, vườn thiền, phòng đọc sách, hay không gian thiền định cho cư dân cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định: “Nếu nghỉ dưỡng trị liệu giúp tái tạo sức khỏe trong ngắn hạn, thì nhà ở và y tế dự phòng đảm bảo sức khỏe lâu dài. Chúng ta cần hướng tới những khu đô thị khỏe mạnh, nơi mỗi gia đình có thể chủ động phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng và sống trọn vẹn bên người thân”.

Theo PGS. TS Nguyễn Huy Nga, khi nhà ở được thiết kế vì sức khỏe, đó không chỉ là không gian sống an toàn mà còn là nền tảng phòng bệnh bền vững, giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế quốc gia.

Nhà ở sẽ là nơi “chữa lành”

Thiết kế sức khỏe - xu hướng tất yếu của đô thị tương lai

Trong dòng chảy của ngôi nhà vì sức khỏe, Thera Home - dòng “căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam” - xuất hiện như một dấu ấn tiên phong. Được định vị theo triết lý “Nơi mỗi ngôi nhà là một liệu pháp - chăm sóc cơ thể, phục hồi năng lượng và nuôi dưỡng tinh thần”, kết hợp ba trụ cột: Tự nhiên – Y học – Tâm hồn, hướng tới lối sống “Sống trị liệu mỗi ngày”.

Khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 trong nội khu

Không chỉ là nơi ở, mỗi căn hộ Thera Home được xem như một không gian trị liệu cá nhân hóa, nơi cư dân được phục hồi năng lượng mỗi ngày ngay trong chính tổ ấm của mình.

Đặc biệt, khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 trong nội khu, được ví như “trái tim vận hành” của toàn dự án.

Tại đây, cư dân được theo dõi sức khỏe, kiểm tra chỉ số sinh học thường xuyên, có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y khoa túc trực liên tục, sẵn sàng hỗ trợ cả trong cấp cứu khẩn cấp lẫn chăm sóc y tế sau điều trị.

Mọi dữ liệu sức khỏe của cư dân đều được đồng bộ trên ứng dụng Thera Life App, giúp người dùng và đội ngũ y tế quản lý toàn diện thể trạng, giấc ngủ, huyết áp, nhịp tim, đường huyết… từ xa. Nhờ vậy, người cao tuổi và người bệnh mãn tính được bảo vệ an toàn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, không cần lo ngại khi sống một mình hay xa bệnh viện.

Ngoài ra, hệ thống lọc khí ion âm, đèn quang trị liệu sinh học, máy lọc nước ion kiềm, sàn kháng khuẩn, cùng bồn khoáng nóng riêng tại từng căn hộ giúp cơ thể tái tạo tự nhiên. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích trị liệu hiếm thấy: Sky Thera Garden - vườn thiền 5 giác quan, Oxy Healing Lounge, Detox Lab, phòng trị liệu âm thanh, Deep Focus Room cho thiền tĩnh tâm, và Wellness Medical Hub hoạt động 24/7 với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa.

Tại Thera Home, cư dân có thể bắt đầu ngày mới với yoga bình minh, thưởng trà thực dưỡng, thiền trong vườn chuông gió, và kết thúc bằng liệu pháp ánh sáng hoặc tắm khoáng nóng. Mỗi chi tiết - từ ánh sáng, âm thanh, mùi hương đến vật liệu xây dựng - đều được nghiên cứu theo kiến trúc trị liệu nhằm tái cân bằng thân - tâm - trí.

Nhà ở gắn với y tế dự phòng là bước tiếp theo trong hành trình đưa sức khỏe vào mọi khía cạnh đời sống

Trong bối cảnh thế giới dịch chuyển mạnh sang xu hướng wellness living (đô thị sống khỏe), Onsen Fuji đang là một trong những doanh nghiệp tiên phong thay đổi cách người Việt nhìn nhận về nhà ở. Ba dự án liên tiếp gồm Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat (điểm nhấn là dòng căn hộ trị liệu Thera Home) thể hiện tầm nhìn xây dựng chuỗi đô thị trị liệu đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, cư dân được chăm sóc toàn diện từ thân – tâm – trí, kết hợp trị liệu tự nhiên, y học hiện đại và không gian sống an lành, mở ra chuẩn sống mới cho đô thị tương lai.

Khi sức khỏe trở thành thước đo của hạnh phúc, khái niệm “ngôi nhà khỏe mạnh” sẽ là xu hướng tất yếu. Bởi trong tương lai, đô thị không chỉ được đánh giá bằng hạ tầng và tiện ích, mà bằng chất lượng sống mà nó nuôi dưỡng. Những khu đô thị gắn với y tế dự phòng như Thera Home cho thấy một tầm nhìn mới: đưa chăm sóc sức khỏe từ bệnh viện về ngôi nhà, giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng bệnh, giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng và quan trọng hơn cả, sống khỏe bên người thân.

Một xã hội khỏe mạnh không chỉ được xây bằng hệ thống y tế tiên tiến, mà bắt đầu từ những ngôi nhà biết trị liệu và hồi phục. Khi đó, mỗi tổ ấm không chỉ là nơi trú ngụ, mà là liệu pháp sống - nuôi dưỡng con người toàn diện, cả thể chất lẫn tâm hồn.